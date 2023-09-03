العلاقة الصحية لابد أن يكون

أساسها الثقة فلابد من احترام وترك مساحة شخصية

فالسيطرة المفرطة مؤشر إلى خلق مشكلات وعدم استمرارية العلاقة لفترات طويلة، بالإضافة إلى أن السيطرة والتحكم المفرط يتسبب في تصرفات وقرارات تؤدي إلى الانغلاق، على سبيل المثال يمكن أن يحاول شريك حياتك معرفة مكان وجودك باستمرار، والتحقق من هاتفك، والاطلاع على رسائلك لمراقبتك، أيضًا يرفض قضاء بعض الوقت مع أصدقائك.

المساحة الشخصية ضرورية

للحفاظ على الفردية والرفاهية، لأن بدونها قد تشعري بالاختناق أو عدم القدرة على متابعة اهتماماتك وهواياتك خارج نطاق العلاقة،على سبيل المثال، يراقب شريك حياتك نشاطك على وسائل التواصل الاجتماعي ويشك في كل تفاعل مع منشورات، ويغزو مساحتك الشخصية، هذا يوضح أنه لا يوجد احترام لمساحتك الشخصية.

يجعلكِ تتخلين عن اهتماماتك وهواياتك وأهدافك الشخصية، على سبيل المثال، كنتي تحلمي دائمًا بممارسة مهنة معينة، لكن شريك حياتك

يصر على اختيار مسار مختلف لأنه يناسب حياته هو

بشكل أفضل.

يجعلك تعطي أولوية لاحتياجاته على احتياجاتك الخاصة، في هذه الحالة لابد أن تثقي أنك فشلت في وضع الحدود من البداية

وأنك بعلاقة غير صحية، لم يكن هناك توازن بين العطاء والأخذ، وأنه حان وقت وضع حدود.



عدم الرفض أحيانا يتسبب في طمع الأخرين في احتياجاتك وخصوصيتك، وعدم قول لا يتسبب في اهمال احتياجاتك الخاصة، ولكن يفضل أن يكون هناك القوة على قول لا حفاظًا على خصوصيتك .











