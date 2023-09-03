Monday, 04 September 2023 08:58 GMT

علامات تخبرك أنك بحاجة إلى وضع حدود صحية في العلاقة العاطفية

9/3/2023 9:21:30 AM
(MENAFN- Youm7) العلاقة بلا حدود كسفينة تائهة بلا قائد في بحر، لذا قبل الدخول في علاقة لابد أن نسعي لدوامها فترات طويلة في احترام متبادل وحب احترام خصوصية، لتجاوزأي مشكلات يمكن أن نقع فيها. ووفقًا لما جاء في موقع hackspirit هناك بعض العلامات التي تؤكد أنك بحاجة إلى وضع حدود صحية تساعد على استمرارية العلاقة ودوامها لفترات طويلة.

السيطرة المفرطة

العلاقة الصحية لابد أن يكون
أساسها الثقة فلابد من احترام وترك مساحة شخصية
فالسيطرة المفرطة مؤشر إلى خلق مشكلات وعدم استمرارية العلاقة لفترات طويلة، بالإضافة إلى أن السيطرة والتحكم المفرط يتسبب في تصرفات وقرارات تؤدي إلى الانغلاق، على سبيل المثال يمكن أن يحاول شريك حياتك معرفة مكان وجودك باستمرار، والتحقق من هاتفك، والاطلاع على رسائلك لمراقبتك، أيضًا يرفض قضاء بعض الوقت مع أصدقائك.


قلة المساحة الشخصية

المساحة الشخصية ضرورية
للحفاظ على الفردية والرفاهية، لأن بدونها قد تشعري بالاختناق أو عدم القدرة على متابعة اهتماماتك وهواياتك خارج نطاق العلاقة،على سبيل المثال، يراقب شريك حياتك نشاطك على وسائل التواصل الاجتماعي ويشك في كل تفاعل مع منشورات، ويغزو مساحتك الشخصية، هذا يوضح أنه لا يوجد احترام لمساحتك الشخصية.


فقدان الاستقلال

يجعلكِ تتخلين عن اهتماماتك وهواياتك وأهدافك الشخصية، على سبيل المثال، كنتي تحلمي دائمًا بممارسة مهنة معينة، لكن شريك حياتك
يصر على اختيار مسار مختلف لأنه يناسب حياته هو
بشكل أفضل.

التضحيات المستمرة

يجعلك تعطي أولوية لاحتياجاته على احتياجاتك الخاصة، في هذه الحالة لابد أن تثقي أنك فشلت في وضع الحدود من البداية
وأنك بعلاقة غير صحية، لم يكن هناك توازن بين العطاء والأخذ، وأنه حان وقت وضع حدود.


صعوبة في قول "لا"

عدم الرفض أحيانا يتسبب في طمع الأخرين في احتياجاتك وخصوصيتك، وعدم قول لا يتسبب في اهمال احتياجاتك الخاصة، ولكن يفضل أن يكون هناك القوة على قول لا حفاظًا على خصوصيتك .



علامات تقولك أنك في علاقة غير صحية



علاقة غير صحية



MENAFN03092023000132011024ID1107000564

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث