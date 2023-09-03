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5 نصائح للحصول على مظهر طبيعى بالمكياج.. لبشرة مشرقة وجذابة

9/3/2023 9:21:30 AM
(MENAFN- Youm7) قد تفضل بعض الفتيات الصغيرات أن تخرج دون أن تضع الكثير من المكياج على البشرة عند التنزه أو الذهاب للجامعة، ولكن قد تشعر في الكثير من الأحيان بالخجل، لأن البشرة لا تكون صافية وبها بعض العيوب التي يجب إخفائها، ويوجد بعض الحيل لمن تريد أن تبدو بشكل طبيعى وبرغم ذلك تضع القليل من المكياج الذى يعطيها مظهرا متألقا ومشرقا، ويوجد بعض النصائح التي من السهل على أي فتاة القيام بها، وفقاً لموقع مجلة "harpers bazaar".

نصائح هامة لوجه مشرق بشكل طبيعى

التحضير هو الأساس

قد تنسى الفتاة أن تحضر بشرتها قبل أن تضع الميكاج على وجهها، عن طريق أن تقوم بعمل تقشير وتغسل وجهها، ويمكن وضع قناع للبشرة لعمل الترطيب اللازم، ثم بعد ذلك يتم وضع المرطب، ويمكن وضع القليل من كريم الأساس .


مكياج طبيعى

استخدام كريم أساس شفاف قبل الكونسيلر

من الأفضل وضع كريم أساس شفاف وخفيف على البشرة، لرؤية البشرة بشكل طبيعى، مع وضع الكونسيلر بعد تلك القاعدة الشفافة، وقد تنظر الفتاة لبشرتها وتضع المزيد من الكونسيلر لأخفاء بعض العيوب ، ثم يتم بعد ذلك تضع طبقة أخرى من كريم الأساس للبشرة، مما يجعل الطبقة التي توضع كبيرة، والذى يمكن أن يزيل خافى العيوب أثناء وضع كريم الأساس، مما يجعل الفتاة تشعر
أنه متكتل.


مظهر طبيعى

أفضل طريقة للمزج

من الأمور الجيدة أن تبدو البشرة نضرة عن طريق المزج الجيد، ويمكن مزج المكياج من على البشرة عن طريق الأصابع والفرشاة بشكل لطيف وسلس.


طلة مشرقة

اختيار اللون المناسب

يجب على الفتاة التي تريد أن تحصل على بشرة طبيعية أن تختار اللون المناسب لبشرتها، فيمكن أن تضع لون وردى ناعم أو تختار لون خوخى
لأحمر الخدود.

إنشاء مظهر طبيعى

يمكن وضع القليل من أحمر الخدود الذى يعطى مظهر مشرق طبيعى، والأفضل وضع أحمر خدود من الأعلى بواسطة فرشاة بزاوية، مع القيام بذلك مع ضم الشفاه حتى تظهر مكان عظمة الوجنة، ثم الأبتسامة ليتم وضعه على تفاحة الخد بحركة دائرية لمظهر متألق.


شكل طبيعى



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