5 نصائح للحصول على مظهر طبيعى بالمكياج.. لبشرة مشرقة وجذابة

قد تنسى الفتاة أن تحضر بشرتها قبل أن تضع الميكاج على وجهها، عن طريق أن تقوم بعمل تقشير وتغسل وجهها، ويمكن وضع قناع للبشرة لعمل الترطيب اللازم، ثم بعد ذلك يتم وضع المرطب، ويمكن وضع القليل من كريم الأساس .



مكياج طبيعى

من الأفضل وضع كريم أساس شفاف وخفيف على البشرة، لرؤية البشرة بشكل طبيعى، مع وضع الكونسيلر بعد تلك القاعدة الشفافة، وقد تنظر الفتاة لبشرتها وتضع المزيد من الكونسيلر لأخفاء بعض العيوب ، ثم يتم بعد ذلك تضع طبقة أخرى من كريم الأساس للبشرة، مما يجعل الطبقة التي توضع كبيرة، والذى يمكن أن يزيل خافى العيوب أثناء وضع كريم الأساس، مما يجعل الفتاة تشعر

أنه متكتل.



مظهر طبيعى

من الأمور الجيدة أن تبدو البشرة نضرة عن طريق المزج الجيد، ويمكن مزج المكياج من على البشرة عن طريق الأصابع والفرشاة بشكل لطيف وسلس.



طلة مشرقة

يجب على الفتاة التي تريد أن تحصل على بشرة طبيعية أن تختار اللون المناسب لبشرتها، فيمكن أن تضع لون وردى ناعم أو تختار لون خوخى

لأحمر الخدود.

يمكن وضع القليل من أحمر الخدود الذى يعطى مظهر مشرق طبيعى، والأفضل وضع أحمر خدود من الأعلى بواسطة فرشاة بزاوية، مع القيام بذلك مع ضم الشفاه حتى تظهر مكان عظمة الوجنة، ثم الأبتسامة ليتم وضعه على تفاحة الخد بحركة دائرية لمظهر متألق.



