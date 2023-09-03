5 نصائح للحصول على مظهر طبيعى بالمكياج.. لبشرة مشرقة وجذابة

5 نصائح للحصول على مظهر طبيعى بالمكياج.. لبشرة مشرقة وجذابة
التاريخ
9/3/2023 9:21:30 AM
(MENAFN- Youm7) قد تفضل بعض الفتيات الصغيرات أن تخرج دون أن تضع الكثير من المكياج على البشرة عند التنزه أو الذهاب للجامعة، ولكن قد تشعر في الكثير من الأحيان بالخجل، لأن البشرة لا تكون صافية وبها بعض العيوب التي يجب إخفائها، ويوجد بعض الحيل لمن تريد أن تبدو بشكل طبيعى وبرغم ذلك تضع القليل من المكياج الذى يعطيها مظهرا متألقا ومشرقا، ويوجد بعض النصائح التي من السهل على أي فتاة القيام بها، وفقاً لموقع مجلة "harpers bazaar". نصائح هامة لوجه مشرق بشكل طبيعى
التحضير هو الأساس
قد تنسى الفتاة أن تحضر بشرتها قبل أن تضع الميكاج على وجهها، عن طريق أن تقوم بعمل تقشير وتغسل وجهها، ويمكن وضع قناع للبشرة لعمل الترطيب اللازم، ثم بعد ذلك يتم وضع المرطب، ويمكن وضع القليل من كريم الأساس .
استخدام كريم أساس شفاف قبل الكونسيلر
مكياج طبيعى
من الأفضل وضع كريم أساس شفاف وخفيف على البشرة، لرؤية البشرة بشكل طبيعى، مع وضع الكونسيلر بعد تلك القاعدة الشفافة، وقد تنظر الفتاة لبشرتها وتضع المزيد من الكونسيلر لأخفاء بعض العيوب ، ثم يتم بعد ذلك تضع طبقة أخرى من كريم الأساس للبشرة، مما يجعل الطبقة التي توضع كبيرة، والذى يمكن أن يزيل خافى العيوب أثناء وضع كريم الأساس، مما يجعل الفتاة تشعر
أنه متكتل.
أفضل طريقة للمزج
مظهر طبيعى
من الأمور الجيدة أن تبدو البشرة نضرة عن طريق المزج الجيد، ويمكن مزج المكياج من على البشرة عن طريق الأصابع والفرشاة بشكل لطيف وسلس.
اختيار اللون المناسب
طلة مشرقة
يجب على الفتاة التي تريد أن تحصل على بشرة طبيعية أن تختار اللون المناسب لبشرتها، فيمكن أن تضع لون وردى ناعم أو تختار لون خوخى إنشاء مظهر طبيعى
لأحمر الخدود.
يمكن وضع القليل من أحمر الخدود الذى يعطى مظهر مشرق طبيعى، والأفضل وضع أحمر خدود من الأعلى بواسطة فرشاة بزاوية، مع القيام بذلك مع ضم الشفاه حتى تظهر مكان عظمة الوجنة، ثم الأبتسامة ليتم وضعه على تفاحة الخد بحركة دائرية لمظهر متألق.
شكل طبيعى
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