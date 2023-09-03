قيلولة الزرافة.. كبسولات عمودية لتجربة النوم بوضع مستقيم فى اليابان فيديو
التاريخ
9/3/2023 9:21:30 AM
(MENAFN- Youm7) يعتزم مقهى يابانى فى طوكيو تركيب حجيرات عمودية يمكن للزبائن من خلالها أخذ قيلولة أثناء الوقوف فى وضع مستقيم مثل الزرافة، ويبلغ ارتفاع الكبسولة أو الحجرة 8.4 أقدام وعرضها أربعة أقدام، وتسمى قيلولة الزرافة
Giraffenap، وتم تصميمها من قبل شركة Koyoju Plywood Corporation ومقرها هوكايدو لتحسين الأداء التجارى والعقلى.
الحجرة العمودية
وقالت الشركة لصحيفة ديلى ميل، "من المحتمل أن يكون هناك العديد من الأشخاص الذين لم يتمكنوا من التخلص من تعبهم الجسدى والإجهاد وتحملوا النعاس واستمروا فى العمل.. الآن نحن نقترب من عصر نكسر فيه مثل هذه الصور النمطية، خذ قيلولة أثناء الوقوف واسترد حيوية عقلك وجسمك فى وقت قصير، وفقا لما ذكره موقع theglobalherald.
مميزات الحجرة وفقًا للمصممين توفر مساعدة ميكانيكية حيوية لمساعدة البشر على النوم بشكل مستقيم، ويقول المصممون إنه من الممكن الوصول إلى مرحلة ما قبل حركة العين السريعة خلال سبات Giraffenap الموصى به لمدة 20 دقيقة.
سيدة يابانية فى الحجرة
تأتى الأكشاك العازلة للصوت فى تصميمين، "الفضاء" المستقبلى و"الغابة" الريفية، وهى مجهزة بكاشف دخان ومروحة تهوية وإضاءة LED فى السقف والأرضية، ومع ذلك، يمكن أن تحتوى على الأفراد الذين لا يزيد طولهم عن 6.5 أقدام ولا يزيد وزنهم عن 220 رطلاً.
توصى الشركة أيضًا باستخدام الحجرات للمكاتب ذات الاهتمام بالصحة أو المناطق التى تفتقر إلى السرير أو المساحة الأرضية، سيتم تركيب Giraffenaps فى المقهى اليابانى بحد أقصى 17 سبتمبر، وستكون متاحة للشراء فى أواخر ديسمبر أو أوائل يناير.
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