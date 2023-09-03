وقالت الشركة لصحيفة ديلى ميل، "من المحتمل أن يكون هناك العديد من الأشخاص الذين لم يتمكنوا من التخلص من تعبهم الجسدى والإجهاد وتحملوا النعاس واستمروا فى العمل.. الآن نحن نقترب من عصر نكسر فيه مثل هذه الصور النمطية، خذ قيلولة أثناء الوقوف واسترد حيوية عقلك وجسمك فى وقت قصير، وفقا لما ذكره موقع theglobalherald.

مميزات الحجرة وفقًا للمصممين توفر مساعدة ميكانيكية حيوية لمساعدة البشر على النوم بشكل مستقيم، ويقول المصممون إنه من الممكن الوصول إلى مرحلة ما قبل حركة العين السريعة خلال سبات Giraffenap الموصى به لمدة 20 دقيقة.

تأتى الأكشاك العازلة للصوت فى تصميمين، "الفضاء" المستقبلى و"الغابة" الريفية، وهى مجهزة بكاشف دخان ومروحة تهوية وإضاءة LED فى السقف والأرضية، ومع ذلك، يمكن أن تحتوى على الأفراد الذين لا يزيد طولهم عن 6.5 أقدام ولا يزيد وزنهم عن 220 رطلاً.

توصى الشركة أيضًا باستخدام الحجرات للمكاتب ذات الاهتمام بالصحة أو المناطق التى تفتقر إلى السرير أو المساحة الأرضية، سيتم تركيب Giraffenaps فى المقهى اليابانى بحد أقصى 17 سبتمبر، وستكون متاحة للشراء فى أواخر ديسمبر أو أوائل يناير.