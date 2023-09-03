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الإسكان: طرح محال تجارية وصيدليتين ووحدات للبيع بمدينتى المنصورة والعلمين

9/3/2023 9:21:30 AM
(MENAFN- Youm7) أكد المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة أنه تم طرح 7 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (19م2 : 40م2) بالسوق التجارية بمركز خدمات عمارات جنة بالمنطقة 1 بالمرحلة الأولى بالمدينة، وكذا 6 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (97 م2 : 99م2) بالعمارة رقم 28 بالمرحلة الأولى - المنطقة الرابعة الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي بالمدينة، للبيع في مزاد علني.



وأضاف المهندس ياسر عبدالحليم، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد العلني يوم الأحد الموافق 1/10/2023، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية والوحدات الإدارية والمهنية في مواعيد العمل الرسمية.



وأشار المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إلى أنه تم طرح 14 محلاً تجارياً وصيدلية بمساحات تتراوح من (18م2 : 53م2 ) بالعمارتين رقمي 22 و 36 بالحي السكني الأول بمشروع سكن مصر بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.




وأوضح رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد العلني يوم الثلاثاء الموافق 26/9/2023، ويمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدلية في مواعيد العمل الرسمية.









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