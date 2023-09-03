Monday, 04 September 2023 08:57 GMT

المصرية للمنتجعات السياحية تخسر دعوى برد 5.7مليون دولار لشركة عبر المتوسط

9/3/2023 9:21:29 AM
(MENAFN- Youm7) قالت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، في بيان للبورصة المصرية، إن محكمة النقص قضت بعدم قبول الطعن المقدم على إلزامها برد مبلغ 5.7 مليون دولار لصالح شركة عبر المتوسط للاستثمارات السياحية بعد فسخ بيع قطعة أرض لصالح الأخيرة.



وسبق أن أقامت شركة عبر المتوسط للاستثمارات السياحية، الدعوى رقم 2608 لسنة 2021 أمام محكمة جنوب القاهرة لمطالبة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية برد مبلغ وقدره 5.7 مليون دولار مقابل الدفعة المقدمة لعقد بيع قطعة أرض مؤرخ في 2 ديسمبر عام 2007.



وبتاريخ 26 ديسمبر عام 2021، أصدرت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، حكمًا بإلزام الشركة المصرية للمنتجعات السياحية برد مبلغ وقدره 5.7 مليون دولار لصالح شركة عبر المتوسط كأثر طبيعي لحكم الفسخ السابق صدوره لصالح الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، واسترداد قطعة الأرض بالدعوى رقم 274 لسنة 2010 تجاري كلي الجيزة بفسخ عقد البيع ضد شركة عبر المتوسط مع أحقية الشركة المصرية في استرداد قطعة الأرض.



وفي 31 أغسطس الماضي، رفضت محكمة النقض الشق المستعجل، وحددت جلسة موضوعية أمس، والتي حكمت بعدم قبول الطعن المقدم من الشركة المصرية للمنتجعات السياحية على هذا الحكم، والمقيد برقم 15299 لسنة 92 قضائية.







MENAFN03092023000132011024ID1107000560

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث