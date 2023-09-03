Monday, 04 September 2023 08:57 GMT

الضرائب: الهدف من تطبيق منظومة توحيد معايير ضريبة الأجور يأتى ضمن التحول الرقمى

9/3/2023 9:21:29 AM
(MENAFN- Youm7) - منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تهدف إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم





أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية
أن الهدف من تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات
يأتي انطلاقًا من إستراتيجية وزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي ، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي ، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم ، ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة، موضحًا أن هذه المنظومة تختص بتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات، ويتم ذلك بصورة شهرية ثم يتم التكامل مع منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة (الكور سيستم )
لسداد المطالبات الشهرية وتقديم التسويات السنوية، مضيفا أن كل منظومة تعمل عبر المسار المخصص لها، وذلك تيسيرا على الممولين وضمانًا لدقة وسلامة البيانات .



وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ستقوم بحساب الضريبة بطريقه مميكنه طبقًا للقانون فى ضوء البيانات المتاحة من خلال التكامل مع النظام، موضحًا أنه يتم التسجيل علي منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات على مستوى كل صرفية، ويمكن لأصحاب الأعمال التسجيل على المنظومة مرة واحدة شهريًا بإجمالي الصرفيات التي تمت خلال الشهر.



وأشار الدكتور فايز الضباعني إلى أن
نموذج السداد الشهري هو نموذج يتم تقديمه علي المنظومات الإلكترونية، وما تقوم به منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات هو تقديم هذا النموذج بصور آلية عن طريق التكامل بينها وبين منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية فور تقديم نموذج الاحتساب الشهري، مطالبا أصحاب الأعمال القيام بسداد المطالبة الناتجة عن طريق هذا النموذج من خلال منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية، ولن يُسمح لأصحاب الأعمال بتقديم هذا النموذج يدويًا على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية فور تفعيل حساباتهم على منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.



وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات تُتيح ثلاثة طرق لتقديم نموذج الاحتساب الشهري وهي عن طريق التكامل مع أنظمة حساب المرتبات بجهات الأعمال إن وجدت ،
أو تنزيل ملف إكسيل وتسجيل بيانات العاملين به وإعادة تحميله علي المنظومة للقيام بعملية الاحتساب، أو الإدخال اليدوي لبيانات العاملين على المنظومة مباشرة للقيام بعملية الاحتساب ، لافتًا إلى أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات لن تمنع عملية فحص ملفات أصحاب الأعمال، ولكن أعمال الفحص ستكون أبسط وأسرع في الإجراءات نظرًا لحساب ضريبة المرتبات وما في حكمها من قبل مصلحة الضرائب، مضيفا أنه يمكن للممولين الاستفسار عن أى معلومة عن المنظومة من خلال التواصل على الخط الساخن 16395 الخاص بمركز الاتصال المتكامل لمصلحة الضرائب.



ومن الجدير بالذكر أن قرارات الالزام الخاصة بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات
فلقد صدر قرار وزير المالية رقم 137 لسنة 2023 بإلزام عدد 16 شركة اعتبارًا من 15 ماس 2023، والقرار رقم 175 لسنة 2023 بالزام عدد 100 شركة اعتبارا من 15 مايو 2023،
وعدد 200 شركة اعتبارا من 15 يونيو 2023،
والقرار 251 لسنة 2023 بإلزام عدد 327 جهة / شركة اعتبارًا من 15 أغسطس 2023 ، وسيتم إلزام باقي أصحاب الأعمال وفقًا لقرارات الإلزام الصادرة من وزير المالية ، والمتوقع أنه بنهاية 2024 سيكون قد تم تطبيق المنظومة علي كافة ممولي المصلحة.







MENAFN03092023000132011024ID1107000558

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث