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التنمية الصناعية: تطور كبير فى صناعات الحديد والكابلات والمسبوكات والمعادن

9/3/2023 9:21:29 AM
(MENAFN- Youm7) قام المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعي ، نائبًا عن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بافتتاح المعرض الدولى للحديد والصناعات المعدنية (Metal & Steel)، والذي يقام
بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة .



وصرح عبد الكريم
أن المعرض هذا العام شهد مشاركة أعداد كبيرة من الشركات المحلية والأجنبية، حيث يعد أحد أكبر التجمعات لصناع الحديد والمعادن بما يضمه من رواد المصنعين من مصر والعالم، المتخصصين في صناعات الحديد والأسلاك والكابلات والمواسير والمسبوكات والمعادن وتكنولوجيا التصنيع حيث بلغ عدد الشركات المشاركة بالمعرض أكثر من 400 شركة محلية وأجنبية من 19 دولة حول العالم .



وأشاد عبد الكريم خلال جولته بمنتجات الشركات المحلية العارضة بما لمسه من تطور وتكنولوجيا حديثة بأحدث المواصفات العالمية والتى تسمح لها بالتصدير لكبرى الأسواق العالمية, مؤكدًا على أن المعرض يعد بمثابة منصة للتعاون والتكامل الصناعي بين الشركات المحلية والأجنبية العارضة وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وإقامة شراكات بينهم، وتوسيع نطاق الأعمال، مما يسهم في خلق تنوع وتعددية في مصادر التوريد لاحتياجات المشروعات، الأمر الذي سيكون له مردود كبير فى تعميق التصنيع المحلى في مجال الصناعات المعدنية وجذب الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الحيوي.



وأشار في هذا السياق إلى أن الصناعات المعدنية من الصناعات الاستراتيجية الواعدة والتي توليها وزارة التجارة والصناعة أولوية في جذب استثمارات جديدة بها وخلق قيمة مضافة، وتعميق التصنيع المحلى لسد الفجوات الاستيرادية ورفع معدلات التصدير.













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