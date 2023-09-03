صدور أحدث روايات ستيفن كينج بعنوان Holly لمزيد من التشويق والألغاز
التاريخ
9/3/2023 9:21:28 AM
(MENAFN- Youm7) صدرت أحدث روايات الكاتب الأمريكي الشهير ستيفن كينح تحت عنوان "holly" وتدور أحداثها في إطار من التشويق كالمعتاد وقد طرحت منذ الأول من سبتمبر الجارى على منصات البيع الإلكتروني.
ولا يوجد شيء خارق للطبيعة في الرواية إذ أن الرعب يأتي من مصدر غير متوقع، وهما البطلان: أستاذان مسنان، لكن الأفعال التي يرتكبانها لا تمتان بصلة لعالم المسنين دون أن يتم اكتشافهما حتى تأتي المحققة "هولي جيبني" إلى مكان الحادث.
ولمن لا يعرف من هي هولى جيبنى فهي المحققة التي تتولى تتبع الجرائم في بعض روايات ستيفن كينج، وهى شابة تتبع أسلوب التفكير العلمى وتتولى العمل بمنهجية خاصة جدا.
ظهرت "هولي" للمرة الأولى في رواية السيد مرسيدس، وقد أصبحت مستقلة تمامًا، سواء على المستوى الشخصي أو كمحققة تتمتع بغرائز ممتازة، وقد تعلمت أخيرًا كيف تتعامل بمنتهى الثقة.
تبدأ لعبة القط والفأر عالية المخاطر بعد أن تتولى "هولي" قضية الكشف عن شخص مفقود وتكتشف أن هناك آخرين مفقودين كما هو شأن الرجل تماما ومن ثم تتكشف خيوط الجرائم المتوالية ويظهر الرجلان المسنان اللذان يقفان خلف كل الأحداث.
يطلع القراء على الأحداث من وجهات نظر متعددة بما في ذلك الضحايا ويزداد التوتر مع كل فصل حتى النهاية بينما تتضخ خيوط الجرائم المرتكبة شيئا فشيئا.
وقال ستيفن كينج عن الرواية: "لا أستطيع أن أترك هولي جيبني تفشل في الوصول لهدفها أبدًا ولم أرغب في ذلك أيضًا، شعرت بالقلق عندما كانت في خطر، وساندتها عندما كانت على الطريق الصحيح لقد شاركت الحكايات الشنيعة على طول الطريق".
رواية ستيفن كينج
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