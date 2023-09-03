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صدور أحدث روايات ستيفن كينج بعنوان Holly لمزيد من التشويق والألغاز

9/3/2023 9:21:28 AM
(MENAFN- Youm7) صدرت أحدث روايات الكاتب الأمريكي الشهير ستيفن كينح تحت عنوان "holly" وتدور أحداثها في إطار من التشويق كالمعتاد وقد طرحت منذ الأول من سبتمبر الجارى على منصات البيع الإلكتروني.

ولا يوجد شيء خارق للطبيعة في الرواية إذ أن الرعب يأتي من مصدر غير متوقع، وهما البطلان: أستاذان مسنان، لكن الأفعال التي يرتكبانها لا تمتان بصلة لعالم المسنين دون أن يتم اكتشافهما حتى تأتي المحققة "هولي جيبني" إلى مكان الحادث.

ولمن لا يعرف من هي هولى جيبنى فهي المحققة التي تتولى تتبع الجرائم في بعض روايات ستيفن كينج، وهى شابة تتبع أسلوب التفكير العلمى وتتولى العمل بمنهجية خاصة جدا.

ظهرت "هولي" للمرة الأولى في رواية السيد مرسيدس، وقد أصبحت مستقلة تمامًا، سواء على المستوى الشخصي أو كمحققة تتمتع بغرائز ممتازة، وقد تعلمت أخيرًا كيف تتعامل بمنتهى الثقة.

تبدأ لعبة القط والفأر عالية المخاطر بعد أن تتولى "هولي" قضية الكشف عن شخص مفقود وتكتشف أن هناك آخرين مفقودين كما هو شأن الرجل تماما ومن ثم تتكشف خيوط الجرائم المتوالية ويظهر الرجلان المسنان اللذان يقفان خلف كل الأحداث.

يطلع القراء على الأحداث من وجهات نظر متعددة بما في ذلك الضحايا ويزداد التوتر مع كل فصل حتى النهاية بينما تتضخ خيوط الجرائم المرتكبة شيئا فشيئا.

وقال ستيفن كينج عن الرواية: "لا أستطيع أن أترك هولي جيبني تفشل في الوصول لهدفها أبدًا ولم أرغب في ذلك أيضًا، شعرت بالقلق عندما كانت في خطر، وساندتها عندما كانت على الطريق الصحيح لقد شاركت الحكايات الشنيعة على طول الطريق".




رواية ستيفن كينج



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