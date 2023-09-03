معرض سيدنى للفن المعاصر ينطلق خلال أيام فى أستراليا

تم إطلاق معرض سيدنى المعاصر لأول مرة فى عام 2013، وهو جزء من Art Assembly، الذى يدير العديد من المعارض في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بما في ذلك

Taipei Dangdai، وPHOTOFAIRS Shanghai، وArt SG، وTokyo Gendaiوهي وكالة تعمل بنشاط على تعزيز التواصل مع جيرانها المقربين فى نيوزيلندا وآسيا، بالإضافة إلى التواصل مع الجمهور وجامعى الأعمال الفنية فى جميع أنحاء العالم.

وستشارك أكثر من 90 صالة عرض، منها 11 صالة عرض دولية، فى معرض سيدنى المعاصر لهذا العام.

وقالت أورسولا سوليفان، مديرة شركة Sullivan+Strumpf، التى تديرها مع المؤسسة المشاركة جوانا سترومبف: "يرتبط المشهد الفنى في سيدني ارتباطًا وثيقًا ببيئة الفنون الأسترالية مع تعزيز الاهتمام الحقيقى بالمشهد الفنى الدولى".

ويضم المعرض أسماء مثل ليندي لي، وتوني ألبرت، وراميش ماريو نيثيندران، وإيفيت كوبرسميث، وأليكس سيتون، وجريجوري هودج،

وستظهر جميعها في جناح سيدني المعاصر بالمعرض، وفي المنشآت المنتشرة في جميع أنحاء المدينة فيما وصفته جوانا سترومبف وفقا لموقع artsy بأنه "تحرير منسق لأعمال مفعمة بالطاقة والمعنى والغرض، وكلها في حدود وسائطها".

وأضافت أورسولا سوليفان: "لا يمكن التقليل من تأثير سيدنى المعاصر بالنسبة لنا، وإنها واحدة من أهم الأحداث فى عامنا وفرصة للالتقاء بطاقة لا مثيل لها وإنه لمن دواعى سرورى أن أرى الحماس لاكتشاف أعمال جديدة من مختلف أطياف مجتمع الفنون من خلال هواة الجمع والفنانين والقيمين والرعاة على حد سواء".