ممكن تشترى كتبا متنوعة بأقل من 100 جنيه.. أين تجدها؟

ممكن تشترى كتبا متنوعة بأقل من 100 جنيه.. أين تجدها؟
التاريخ
9/3/2023 9:21:28 AM
(MENAFN- Youm7) يتيح عدد من الأماكن والمبادرات الكتب والإصدارات المختلفة بأقل الأسعار، حيث يمكن أن يقتنى منها جمهور القراء عدة إصدارات بأقل الأسعار، بمختلف مجالاتها والأدبية، في محاولة منهم لتشجيع وجذب الزوار على اقتناء ما يكفيهم من كتب، وشراء كل ما يلزمهم من كتب ثقافية وعلمية وتراثية.. وفى السطور التالية نوضح بعض من تلك الأماكن: الثقافة والفن للجميع
تقديم مبادرة "الثقافة والفن للجميع"، فى المعرض، والتى تقدم كتب بأسعار تبدأ من جنيه واحد حتى 20 جنيها، حيث يتمكن زائر المعرض هذا العام شراء ما يقرب من 50 كتابًا أو أكثر بــ 100 جنيه، وتشارك في المبادرة عددًا من قطاعات وزارة الثقافة، المعنية بالنشر، لدعم الزوار، وتشجيعهم على اقتناء الكتب، والقراءة ورفع الوعي.
وتتيح المبادرة كتبا بأسعار مخفضة بشكل كبير، تبدأ من جنيه واحد وصولًا إلى عشرين جنيهًا، وتضم عناوين في مجالات مختلفة من الأدب والتاريخ والفلسفة، وهي طبعات ونسخ قديمة من إصدارات الهيئة العامة للكتاب.
ومن بين الكتب عناوين: قضايا الأدب الحديث، ديمقراطية الإعلام والاتصال، مبادئ الفن، تأملات إعجازية للنبي في مجال الأمن السياسي، الرومانتيكية والواقعية، رواية حديقة الياسمين، تراتيل متوسطية، بالإضافة إلى مذكرات الزعيم الوطني سعد زغلول، وسلسلة تاريخ المصريين، وموسوعة“مصر القديمة” في 18 جزءًا، الأعمال الكاملة للروائي صبري موسي: فساد الأمكنة، حادثة النصف متر، السيد من حقل السبانخ، مشروع قتل جارة، وأيضًا الأعمال الكاملة للروائي الراحل أبو المعاطي أبو النجا ومن بينها: العودة إلى المنفى، فتاة المدينة، بالإضافة إلي سلسلة "ما". قصور الثقافة
تعد قصور الثقافة من أكثر الأماكن التى تقدم تخفيضات على الكتب، فى معرض الكتاب، وتستعد قصور الثقافة بتقديم إصدارات من مختلف السلاسل، وتعتبر كتب قصور الثقافة مدعومة من الدولة فى مجال النشر، فى إطار الاستراتيجية الهادفة لنشر الثقافة فى ربوع مصر لذلك فنحن بإمكاننا تقديم الكتب بإصدارات مخفضة وبشكل يفوق حتى باقى قطاعات الوزارة. مهرجان سور الأزبكية
يقدم مهرجان سور الازبكية للكتاب خصومات تتراوح بين 70 و80% على أسعار جميع الكتب المعروضة عند أكثر من 130 مكتبة، تقدم عروضها في مختلف أنواع الكتب والمجلدات والقصص والروايات المستعملة والجديدة، في مختلف كنوز المعرفة فضلا عن الكتب المدرسية، كما يستمر مهرجان التخفيضات على مدار أيام المهرجان، حيث تبدأ الأسعار من 2 جنيه، فضلا عن فئات 5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيها، ومن بينها روايات كبار الكتاب مثل نجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس وتوفيق الحكيم.
MENAFN03092023000132011024ID1107000554
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.