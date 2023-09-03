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ممكن تشترى كتبا متنوعة بأقل من 100 جنيه.. أين تجدها؟

9/3/2023 9:21:28 AM
(MENAFN- Youm7) يتيح عدد من الأماكن والمبادرات الكتب والإصدارات المختلفة بأقل الأسعار، حيث يمكن أن يقتنى منها جمهور القراء عدة إصدارات بأقل الأسعار، بمختلف مجالاتها والأدبية، في محاولة منهم لتشجيع وجذب الزوار على اقتناء ما يكفيهم من كتب، وشراء كل ما يلزمهم من كتب ثقافية وعلمية وتراثية.. وفى السطور التالية نوضح بعض من تلك الأماكن: الثقافة والفن للجميع تقديم مبادرة "الثقافة والفن للجميع"، فى المعرض، والتى تقدم كتب بأسعار تبدأ من جنيه واحد حتى 20 جنيها، حيث يتمكن زائر المعرض هذا العام شراء ما يقرب من 50 كتابًا أو أكثر بــ 100 جنيه، وتشارك في المبادرة عددًا من قطاعات وزارة الثقافة، المعنية بالنشر، لدعم الزوار، وتشجيعهم على اقتناء الكتب، والقراءة ورفع الوعي.
وتتيح المبادرة كتبا بأسعار مخفضة بشكل كبير، تبدأ من جنيه واحد وصولًا إلى عشرين جنيهًا، وتضم عناوين في مجالات مختلفة من الأدب والتاريخ والفلسفة، وهي طبعات ونسخ قديمة من إصدارات الهيئة العامة للكتاب.
ومن بين الكتب عناوين: قضايا الأدب الحديث، ديمقراطية الإعلام والاتصال، مبادئ الفن، تأملات إعجازية للنبي في مجال الأمن السياسي، الرومانتيكية والواقعية، رواية حديقة الياسمين، تراتيل متوسطية، بالإضافة إلى مذكرات الزعيم الوطني سعد زغلول، وسلسلة تاريخ المصريين، وموسوعة“مصر القديمة” في 18 جزءًا، الأعمال الكاملة للروائي صبري موسي: فساد الأمكنة، حادثة النصف متر، السيد من حقل السبانخ، مشروع قتل جارة، وأيضًا الأعمال الكاملة للروائي الراحل أبو المعاطي أبو النجا ومن بينها: العودة إلى المنفى، فتاة المدينة، بالإضافة إلي سلسلة "ما". قصور الثقافة تعد قصور الثقافة من أكثر الأماكن التى تقدم تخفيضات على الكتب، فى معرض الكتاب، وتستعد قصور الثقافة بتقديم إصدارات من مختلف السلاسل، وتعتبر كتب قصور الثقافة مدعومة من الدولة فى مجال النشر، فى إطار الاستراتيجية الهادفة لنشر الثقافة فى ربوع مصر لذلك فنحن بإمكاننا تقديم الكتب بإصدارات مخفضة وبشكل يفوق حتى باقى قطاعات الوزارة. مهرجان سور الأزبكية يقدم مهرجان سور الازبكية للكتاب خصومات تتراوح بين 70 و80% على أسعار جميع الكتب المعروضة عند أكثر من 130 مكتبة، تقدم عروضها في مختلف أنواع الكتب والمجلدات والقصص والروايات المستعملة والجديدة، في مختلف كنوز المعرفة فضلا عن الكتب المدرسية، كما يستمر مهرجان التخفيضات على مدار أيام المهرجان، حيث تبدأ الأسعار من 2 جنيه، فضلا عن فئات 5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيها، ومن بينها روايات كبار الكتاب مثل نجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس وتوفيق الحكيم.



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