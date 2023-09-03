Monday, 04 September 2023 08:57 GMT

أسفار جمال الغيطانى.. تجليات وشروحات لهوامش التاريخ

9/3/2023 9:21:28 AM
(MENAFN- Youm7) قررت الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر، بأمانة الشاعر ياسر خليل، اختيار الأديب جمال الغيطاني ، ليحمل اسم الدورة المقبلة رقم 36 من المؤتمر اسمه، ويصبح الشخصية العامة للمؤتمر، وذلك باعتباره أحد المراسلين الحربيين الذين شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة، وصاحب واحد من أشهر الأعمال التي تناولت الحرب، وهى حكايات الغريب.



وجمال الغيطاني "9 مايو 1945 - 18 أكتوبر 2015" روائى وصحفي مصري ورئيس تحرير صحيفة أخبار الأدب المصرية، وصف بأنه "صاحب مشروع روائى فريد استلهم فيه التراث المصري ليخلق عالمًا روائيًا عجيبًا يعد اليوم من أكثر التجارب الروائية نضجًا"، وحملت عدد من كتبه عنوان "الأسفار" فماذا قال فيها، وما هي أسفار جمال الغيطاني؟


التجليات الأسفار الثلاثة
يقول المؤلف عن كتابة هذا الكتاب الذي يحوي تجلياتي وما تخللها من أسفار ومواقف وأحوال ومقامات ورؤى، وهذا كتاب لا يفهمه إلا ذوو الألباب، وأرباب المجاهدات، وأما إذا أظهر البعض استغلاق الفهم أو الملامة فإنني أتلو: (قال فما خطبك يا سامري، قال بصرت بما لم يبصروا به) صدق الله العظيم.


أى كتاب هائل هو كتاب التجليات هو كتاب يحكي لنا من أسرار الحياة قدرا عظيما ، أنه عمل أدبي خطير يستخدم فيه الكاتب أسلوبا له مذاق خمر جاءت قبل أن تخلق أشجار الكرم.


مقاصد الأسفار
"إن المفتاح السحري في كتابة الرحلات لا يكمن في إجادة وصف الديار والأنهار والجبال والوديان والسهول، ولا في الحديث عن اختلاف العادات والتقاليد بين المجتمعات المختلفة، وما يشبه الأساطير في تصوير غوامض المدن، بل يكمن في هذه اللغة البديعة، أو بالأصح الطقس اللغوي المتميز الذي لا يخلو من عفوية، وهو ما يتمثل في كل ما كتبه جمال الغيطاني عن رحلاته العربية والشرقية والغربية، وعن هروبه المتعمد من شروح الدليل وإرشاداته إلى الكنوز التي تخفى عنه".


سفر البنيان
سفر البنيان سلسلة حكايات أبطالها أبنية وبناءون ولحظات حاسمة في تاريخ مصر العمراني أو تاريخ الغيطانى الذاتي. تتخللها ومضات قصيرة، يشرح فيها الغيطانى مصطلحات معمارية بتعبير رمزي ونفس صوفي، يرى الشيء وانعكاسه ويفتش عن المعنى ونقيضه.



وتدور معظم الحكايات التي يسردها علينا الغيطانى من هذا المنطلق. وفى ظني أن هاجس الموت ولغز العالم الأخروي ومسألة الفناء والخلاء من القضايا التى لم تلح عليه بهذه القوة وبهذا العمق اللذين لا يُعرفان في أدبنا المصري المعاصر إلاّ تأثرًا بتجربته المرضية التي تأرجح فيها بين عتبتي الموت والحياة، وبوابتي الوجود والعدم.







MENAFN03092023000132011024ID1107000553

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث