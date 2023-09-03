قطار برنامج مشوارى يصل محطة مكتبة مصر الجديدة للطفل
التاريخ
9/3/2023 9:21:27 AM
(MENAFN- Youm7) وصل قطار برنامج "مشوارى" إلى محطة مكتبة مصر الجديدة للطفل لتنفيذ عدد من الفعاليات وورش العمل، بهدف تنمية مهارات الشباب والنشء من عمر 10 إلى 14 سنة، وأكد الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة، أنه تم توفير كافة الإمكانيات المتاحة بالمكتبة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من البرنامج الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونسيف .
وأوضح الدكتور نبيل حلمى، في بيان صحفي، أن برنامج مشوارى لتنمية المهارات الحياتية تدور فعالياته بالمكتبة على مدار 3 أيام، بداية من الثانى من سبتمبر وحتى الرابع الشهر نفسه، وهو عبارة عن 8 مهارات يتم تعليهم للطفل عبر مجموعة من الأنشطة التفاعلية مثل مهارة التفكير الإيجابي وحل المشكلات وتعلم كيفية التعلم وغيرة من المهارات التفاعلية الأخرى من أجل أن يكون سوي دراسيا إضافة إلى أن يكون قادرا على حل مشكلات بجانب المهارات والقيم.
وأكد حلمى على مساعي الدولة الحثيثة للنهوض بالشباب، وتأهيلهم في شتى المجالات، مؤكداً على تسخير كافة الإمكانات أمام الشباب من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030، فيما يتعلق بتعليم الشباب وريادة الأعمال والتوظيف.
MENAFN03092023000132011024ID1107000552
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.