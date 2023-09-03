قطار برنامج مشوارى يصل محطة مكتبة مصر الجديدة للطفل

وأوضح الدكتور نبيل حلمى، في بيان صحفي، أن برنامج مشوارى لتنمية المهارات الحياتية تدور فعالياته بالمكتبة على مدار 3 أيام، بداية من الثانى من سبتمبر وحتى الرابع الشهر نفسه، وهو عبارة عن 8 مهارات يتم تعليهم للطفل عبر مجموعة من الأنشطة التفاعلية مثل مهارة التفكير الإيجابي وحل المشكلات وتعلم كيفية التعلم وغيرة من المهارات التفاعلية الأخرى من أجل أن يكون سوي دراسيا إضافة إلى أن يكون قادرا على حل مشكلات بجانب المهارات والقيم.



وأكد حلمى على مساعي الدولة الحثيثة للنهوض بالشباب، وتأهيلهم في شتى المجالات، مؤكداً على تسخير كافة الإمكانات أمام الشباب من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030، فيما يتعلق بتعليم الشباب وريادة الأعمال والتوظيف.