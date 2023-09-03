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الساعات الذرية على الأرض تكشف أسرارًا عن المادة المظلمة فى الكون

9/3/2023 9:21:27 AM
(MENAFN- Youm7) يستخدم العلماء الساعات الذرية للتحقيق في بعض أعظم أسرار الكون، بما في ذلك طبيعة المادة المظلم ، حيث إن الساعات الذرية تنقل علم الكونيات والفيزياء الفلكية إلى الأرض، ما يتيح البحث عن جسيمات خفيفة للغاية يمكن أن تفسر المادة المظلمة في المختبر.



ووفقًا لما ذكره موقع "Space"، يستخدم المشروع، وهو عبارة عن تعاون بين جامعة ساسكس والمختبر الفيزيائي الوطني (NPL) في المملكة المتحدة، علامات هذه الساعات الدقيقة للبحث عن جزيئات خفيفة للغاية غير معروفة حتى الآن.



يمكن أن تكون هذه الجسيمات مرتبطة بالمادة المظلمة، وهي المادة الغامضة التي تشكل ما يقدر بنحو 85% من جميع المواد في الكون ولكنها تظل غير مرئية بالنسبة لنا لأنها لا تتفاعل مع الضوء، أو بشكل أكثر دقة، مع الإشعاع الكهرومغناطيسي.



يعتقد العلماء أن معظم المجرات مغطاة بسحابة من المادة المظلمة، لكن لا يمكن الاستدلال على وجودها إلا من خلال تأثيرها على الجاذبية.



قال كزافييه كالميت، قائد المشروع وأستاذ الفيزياء في جامعة ساسكس، "إن كوننا، كما نعرفه، تحكمه قوانين الفيزياء، وبالتالي فإن الجاذبية تحكمها النسبية العامة وفيزياء الجسيمات بواسطة النموذج القياسي لفيزياء الجسيمات"، مضيفا "نحن نطلق على الانحرافات عن هذه القوانين اسم الانهيار في الفيزياء،
وهذا في الأساس مرادف للفيزياء الجديدة التي تتجاوز فهمنا الحالي للكون."



يمكن استخدام هذه الفيزياء الجديدة لشرح طبيعة المادة المظلمة، وهو أمر لا يتناسب مع النموذج القياسي.



وتابع كالميت: "أحد أكبر الألغاز هي طبيعة المادة المظلمة، ونحن نعلم أنها موجودة هناك، ونرى تأثيرها في كوننا، لكن ليس لدينا تفسير صالح ضمن النموذج القياسي لفيزياء الجسيمات".









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