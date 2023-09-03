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كيفية الحصول على رموز تعبيرية جديدة على جهاز Iphone أو Android الخاص بك

9/3/2023 9:21:27 AM
(MENAFN- Youm7) ليس هناك شك في أن وضع القليل من الرموز التعبيرية في نهاية الرسالة يمكن أن يساعد في توضيح المعنى الذي تريده، فمنذ إطلاقها في أواخر التسعينيات، ساعدتنا هذه الرموز والوجوه المبتسمة والرموز التعبيرية على التعبير عن أنفسنا لعقود من الزمن.



وتعد الرموز التعبيرية أمرًا ضروريًا لأي هاتف ذكي، وهناك عدد غير محدود تقريبًا من الرموز التعبيرية، بغض النظر عما تريد التعبير عنه، هناك رمز تعبيري يناسبك.



إذا لم يكن هناك؟ انتظر طويلاً، تتم إضافة المزيد كل عام، ما يتيح لك المزيد من الخيارات، هناك أيضًا طرق للحصول على رموز تعبيرية جديدة من خلال لوحات المفاتيح، أو يمكنك إنشاء رموز تعبيرية مختلطة خاصة بك من خلال Emoji Kitchen إذا كان لديك هاتف يعمل بنظام Android.



وفيما يلي الدليل السريع والسهل حول كيفية إضافة رموز تعبيرية جديدة إلى هاتف iPhone أو Android الخاص بك.


كيفية الحصول على رموز تعبيرية جديدة على iPhone


تعد أسهل طريقة للحصول على رموز تعبيرية جديدة هي انتظار وصولها عبر تحديث البرنامج على جهاز iPhone الخاص بك، في معظم الأحيان، تصل تحديثات البرامج دون الحاجة إلى القيام بأي شيء، ولكن في حالة رغبتك في بدء التحديث، أو التحقق لمعرفة ما إذا كان أحد التحديثات متاحًا، إليك ما يتعين عليك فعله.



الخطوة 1: توجه إلى تطبيق الإعدادات.



الخطوة 2: حدد عام > تحديث البرنامج.



الخطوة 3: انتظر حتى يتحقق النظام من وجود تحديثات.



الخطوة 4: إذا كان ذلك متاحًا، فاختر تنزيل وتثبيت لتحريك التحديث.


كيفية الحصول على رموز تعبيرية جديدة على هاتف Android


إذا كنت تستخدم هاتف Android ، فغالبًا ما ستحصل على تحديثات جديدة من خلال تحديثات البرامج أيضًا.



الخطوة 1: افتح تطبيق الإعدادات الخاص بك .



الخطوة 2: حدد النظام > تحديث النظام



الخطوة 3: إذا كان هناك تحديث متاح، يمكنك تنزيله وتثبيته من هنا.



الخطوة 4: بمجرد التثبيت، إذا كانت هناك أي رموز تعبيرية جديدة متاحة، فستكون على هاتفك.











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