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تعرف على الساعات الذرية وكيف تعمل بشكل مختلف عن العادية؟

9/3/2023 9:21:27 AM
(MENAFN- Youm7) تنتشر الأخبار العلمية عما يسمى بـ"الساعات الذرية"، دون معرفة تفاصيل هذا النوع من الساعات، ولكى نفهم طبيعة عملها، يجب علينا أولاً أن نعرف حقيقة أنه وفقًا لقوانين الفيزياء المعمول بها، يجب أن تدق الساعات بمعدل ثابت، لكن الفيزياء خارج نطاق النموذج القياسي تؤدي إلى شحنات صغيرة في مستويات الطاقة الذرية، ومن المفترض أن يؤثر هذا على المعدل الذي تدق به الساعات، وهذا الاختلاف سيكون صغيرًا جدًا بحيث لا يمكن رصده إلا بساعة دقيقة جدا، وهنا يأتي دور الساعات الذرية.



وفقًا لما ذكره موقع "Space"، قال كزافييه كالميت، أستاذ الفيزياء في جامعة ساسكس، تقيس الساعات الذرية الوقت باستخدام ذرات ذات حالتين محتملتين من الطاقة، وعندما تمتص الذرات الطاقة، فإنها تنتقل إلى حالة طاقة أعلى، ثم يطلقون هذه الطاقة في النهاية ويعودون إلى حالتهم الأرضية السفلية.



يتم في الساعات الذرية، إعداد مجموعات الذرات عن طريق وضعها في حالة طاقة أعلى باستخدام طاقة الموجات الدقيقة، وتستخدم المعدلات المميزة والمتسقة التي تهتز بها بين الحالات لقياس الوقت بدقة.



ونظرًا لأن الساعات الذرية أجهزة دقيقة بشكل مثير للدهشة، فإنها ستكون قادرة على اكتشاف هذه المادة المظلم الخفيفة للغاية في الكون، ومن خلال مقارنة ساعتين، واحدة حساسة للتغيرات في ألفا والأخرى أقل حساسية للتغيرات في ألفا، يمكن الحصول على حد للتغير الزمني لهذا الثابت الأساسي وبالتالي وضع قيود على الجسيمات فائقة الخفة.



يعتقد كالميت أنه من الممكن أيضًا استخدام هذه التقنية للتحقيق في جانب آخر مثير للإشكالية للكون بالنسبة للفيزيائيين: الطاقة المظلمة، القوة غير المعروفة التي تدفع التوسع المتسارع للفضاء.







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