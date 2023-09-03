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وزارة التعليم: إرسال درجات الزيادة بتظلمات الثانوية العامة لمكتب التنسيق

9/3/2023 9:21:06 AM
(MENAFN- Youm7) أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم إرسال بيانات الطلاب ودرجاتهم والذين استحقوا زيادة فى تظلمات الثانوية العامة على نتيجة الدور الأول إلى مكتب التنسيق، موضحة أنه من حق الطالب تعديل رغباته إلى الكلية المناسبة لمجموعه درجاته بعد الزيادة، موضحة أن الطالب الذى تم التواصل معه من قبل الكنترولات هم من حصلوا على درجات زيادة.



وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023، من الخميس 3 أغسطس ولمدة أسبوعين، وفق الضوابط التالية:



- الدفع في أي مكتب بريد أو فورى مبلغ 200 جنيه عن كل مادة المراد لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وتظلمات الثانوية العامة وبالنسبة للرياضيات كل فرع من فروع الرياضيات 200 جنيه.



- الدخول على موقع الوزارة لتسجيل المواد المواد الاطلاع عليها رقم إيصال الدفع : الرقم القومي - رقم الجلوس والاسم والايميل الموحد.



- متابعة الموقع المعرفة موعد ومكان وساعة الاطلاع او انتظار رسالة على الموبايل.



- يجب على الطالب الحضور بنفسه في الموعد والساعة المحددة للاطلاع ومن يتخلف عن ذلك الموعد ليس له الحق فى التقدم للاطلاع مرة أخرى.



- يجوز حضور أحد الوالدين فقط مع الطالب أثناء الاطلاع بعد التأكد من شخصيته بموجب بطاقة الرقم القومي التي تثبت صلته بالطالب.



- إغلاق المحمول وعدم استخدامه أثناء الإطلاع نهائيا.



- ممنوع اصطحاب مدرس المادة أثناء الاطلاع ومن يخالف ذلك يعرض المدرس للمساءلة القانونية.



- ممنوع التدخين داخل اللجنة نهائيا.



۔ على كل طالب إحضار قلم جاف أزرق عند الاطلاع لتدوين ملاحظاته.



- يقوم الطالب بتدوين ملاحظاته على السؤال المتضرر منه في ورقة الملاحظات المسلمة له عند الاطلاع.







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