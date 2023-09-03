إعلان نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023 خلال الأسبوع الأول من سبتمبر
التاريخ
9/3/2023 9:21:06 AM
(MENAFN- Youm7) تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، خلال الأسبوع الأول من سبتمبر، حيث من المقرر أن تعتمد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة خلال أيام قليلة بحد أقصى الإثنين المقبل.
وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات بالكنترول الرئيسى بالسادس من أكتوبر، مشددة على أن العمل داخل الكنترولات يتم وفق مراحل متعددة سواء ما يتعلق منها بمراجعة النتيجة أو الرصد والتجميع.
وينشر "اليوم السابع" نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2023، عقب اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، حيث من المقرر أن تعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 مطلع الأسبوع الحالى، ويتيح "اليوم السابع" للطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة دور ثان الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2023 برقم الجلوس.
MENAFN03092023000132011024ID1107000546
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.