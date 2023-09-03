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إعلان نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023 خلال الأسبوع الأول من سبتمبر

9/3/2023 9:21:06 AM
(MENAFN- Youm7) تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، خلال الأسبوع الأول من سبتمبر، حيث من المقرر أن تعتمد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة خلال أيام قليلة بحد أقصى الإثنين المقبل.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات بالكنترول الرئيسى بالسادس من أكتوبر، مشددة على أن العمل داخل الكنترولات يتم وفق مراحل متعددة سواء ما يتعلق منها بمراجعة النتيجة أو الرصد والتجميع.

وينشر "اليوم السابع" نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2023، عقب اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، حيث من المقرر أن تعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 مطلع الأسبوع الحالى، ويتيح "اليوم السابع" للطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة دور ثان الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2023 برقم الجلوس.


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