انفجار قنبلة على جسر للمشاة فى أربيل بالعراق

وأوضح

جهاز مكافحة الإرهاب

في بيان، أن القنبلة انفجرت على جسر للمشاة قرب مسجد "سبي" على شارع 60 متر في مدينة أربيل، لافتا إلى أن الخسائر اقتصرت على الأضرار المادية.

بدورها، أفادت شبكة "رووداو الإعلامية"، أن فرق الشرطة و"الآسايش" ومكافحة الإرهاب والدفاع المدني تواجدت في مكان الانفجار، للتحقيق في ملابساته.

وأضافت أن فرق البلدية عملت على تنظيف المكان بعد انتهاء الفرق الأمنية من تحقيقاتها، ونقلت عن أصحاب محال تجارية قولهم إن دوي الانفجار كان قويا وأدى إلى فتح أبواب محالهم الآلية ما أصابهم بالدهشة، دون أن يعرفوا ما حصل بادئ الأمر.

وأشارت مراسلة "رووداو" إلى أن تحقيقات الفرق الأمنية استغرقت نحو ساعة، وأنها أخذت معها كاميرات المراقبة في المكان لغرض مراجعتها.

ونوهت إلى أن شهود عيان أفادوا بأنهم شاهدوا شخصا يعبر من الجسر، ما رجح فرض أن يكون الانفجار ناجما عن قنبلة صوتية.

وأكدت أن أحدا لم يكن على الجسر لحظة الانفجار، موضحة أن القليل من الأشخاص يستخدمون هذا الجسر.

