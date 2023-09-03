Monday, 04 September 2023 10:37 GMT

انفجار قنبلة على جسر للمشاة فى أربيل بالعراق

9/3/2023 9:21:05 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أن قنبلة انفجرت على جسر للمشاة في أربيل، الجمعة، دون أن يسفر الانفجار عن وقوع خسائر بشرية.

وأوضح
جهاز مكافحة الإرهاب
في بيان، أن القنبلة انفجرت على جسر للمشاة قرب مسجد "سبي" على شارع 60 متر في مدينة أربيل، لافتا إلى أن الخسائر اقتصرت على الأضرار المادية.

بدورها، أفادت شبكة "رووداو الإعلامية"، أن فرق الشرطة و"الآسايش" ومكافحة الإرهاب والدفاع المدني تواجدت في مكان الانفجار، للتحقيق في ملابساته.

وأضافت أن فرق البلدية عملت على تنظيف المكان بعد انتهاء الفرق الأمنية من تحقيقاتها، ونقلت عن أصحاب محال تجارية قولهم إن دوي الانفجار كان قويا وأدى إلى فتح أبواب محالهم الآلية ما أصابهم بالدهشة، دون أن يعرفوا ما حصل بادئ الأمر.

وأشارت مراسلة "رووداو" إلى أن تحقيقات الفرق الأمنية استغرقت نحو ساعة، وأنها أخذت معها كاميرات المراقبة في المكان لغرض مراجعتها.

ونوهت إلى أن شهود عيان أفادوا بأنهم شاهدوا شخصا يعبر من الجسر، ما رجح فرض أن يكون الانفجار ناجما عن قنبلة صوتية.

وأكدت أن أحدا لم يكن على الجسر لحظة الانفجار، موضحة أن القليل من الأشخاص يستخدمون هذا الجسر.


MENAFN03092023000132011024ID1107000545

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث