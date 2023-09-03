العراق: عودة 179 نازحاً إيزيدياً إلى مناطق سكناهم فى سنجار

العراق: عودة 179 نازحاً إيزيدياً إلى مناطق سكناهم فى سنجار
التاريخ
9/3/2023 9:21:05 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيڨان فائق جابرو، الجمعة، عن عودة 179 نازحاً إيزيدياً إلى مناطق سكناهم الأصلية في سنجار.
وقالت جابرو - في بيان للوزارة أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه "ضمن خطة الوزارة لإنهاء ملف النزوح في البلاد، تمت اعادة (179) نازحاً إيزيدياً بشكل طوعي من مخيمات النزوح في محافظة دهوك إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار والنواحي التابعة له بمحافظة نينوى، بالتنسيق مع القوات الأمنية والحكومات المحلية في المحافظتين وقيادة العمليات المشتركة لتأمين عودتهم".
وشددت "على ضرورة تضافر جميع الجهود من أجل الاستمرار بالعمل وتقديم الخدمات لفئات عناية الوزارة وتسهيل إجراءات عودة النازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية".
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