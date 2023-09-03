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العراق: عودة 179 نازحاً إيزيدياً إلى مناطق سكناهم فى سنجار

9/3/2023 9:21:05 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيڨان فائق جابرو، الجمعة، عن عودة 179 نازحاً إيزيدياً إلى مناطق سكناهم الأصلية في سنجار.



وقالت جابرو - في بيان للوزارة أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه "ضمن خطة الوزارة لإنهاء ملف النزوح في البلاد، تمت اعادة (179) نازحاً إيزيدياً بشكل طوعي من مخيمات النزوح في محافظة دهوك إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار والنواحي التابعة له بمحافظة نينوى، بالتنسيق مع القوات الأمنية والحكومات المحلية في المحافظتين وقيادة العمليات المشتركة لتأمين عودتهم".



وشددت "على ضرورة تضافر جميع الجهود من أجل الاستمرار بالعمل وتقديم الخدمات لفئات عناية الوزارة وتسهيل إجراءات عودة النازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية".







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