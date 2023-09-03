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الخارجية الفلسطينية ترحب بتصريحات وزيرة بلجيكية عن انتهاكات وجرائم إسرائيل

9/3/2023 9:21:05 AM
(MENAFN- Youm7) أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن ترحيبها بتصريحات وزيرة التعاون والتنمية البلجيكية كارولين جينيز بشأن "انتهاكات وجرائم إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها: "ترحب وزارة الخارجية والمغتربين بتصريحات وزيرة التعاون والتنمية البلجيكية كارولين جينيز بشأن انتهاكات وجرائم الاحتلال الاسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قتل الأطفال ومسح قرى بأكملها من الخريطة وتدمير المدارس والأحياء الممولة من الإتحاد الأوروبي وتعطيل الحياة الطبيعية للمواطنين الفلسطينيين وغيرها من الانتهاكات".

وأضاف البيان: "تعتبر الوزارة أن تصريحات الوزيرة البلجيكية تتسق تماما مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتدعم حل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان كما أشارت إليها".

وتابعت الخارجية: "تدين الوزارة الهجوم الإسرائيلي البشع وغير المبرر الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية ضد الوزيرة وتصريحاتها وتعتبرها تندرج في إطار الدعاية التضليلية وترهيب الجهات التي توجه انتقادات لدولة الاحتلال ومحاولات لطمس حقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي وعمليات قمع وتنكيل واضطهاد وتمييز عنصري تحدثت عنها عديد المنظمات الحقوقية والإنسانية ذات المصداقية بما فيها الإسرائيلية والأمريكية والأوروبية".

وكانت الوزيرة جيزنيز تحدثت في لقاء مع صحيفة "دي مورغان" البلجيكية، يوم الثلاثاء الماضي، إن "عام 2023 يعتبر للأسف العام الأكثر دموية منذ فترة طويلة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وشهدنا مسحا لقرى بأكملها عن الخريطة
من قبل الإسرائيليين، وفترات التصعيد العنيف باتت أقصر مقارنة بالماضى".


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