يبدأ يوم 1 توت.. تعرف على طعام الكنيسة فى عيد النيروز





ويعتبر عيد النيروز رأس السنة القبطية الجديدة 1736 ( 6262 بحسب التقويم المصرى القديم)، وهو امتداد للتقويم المصرى القديم، الذى يعد من بين الأقدم فى تاريخ البشرية.





وحول الصلوات فى عيد النيروز تكون باللحن الفرايحى من يوم واحد توت أول يوم فى السنة القبطية، وتستمر حتى ثالث يوم عيد الصليب، الذى يبدأ فى 17 توت، وتظلالصلوات فرايحى حتى يوم 19 توت، وتكون القداسات فى بداية اليوم صباحا، وصلوات العشية قبل يوم واحد توت.



