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يبدأ يوم 1 توت.. تعرف على طعام الكنيسة فى عيد النيروز

9/3/2023 9:21:04 AM
(MENAFN- Youm7) تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد النيروز يوم
الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023 ويوافق يوم 1 توت لعام 1740 في التقويم القبطى .


ويعتبر عيد النيروز رأس السنة القبطية الجديدة 1736 ( 6262 بحسب التقويم المصرى القديم)، وهو امتداد للتقويم المصرى القديم، الذى يعد من بين الأقدم فى تاريخ البشرية.


وحول الصلوات فى عيد النيروز تكون باللحن الفرايحى من يوم واحد توت أول يوم فى السنة القبطية، وتستمر حتى ثالث يوم عيد الصليب، الذى يبدأ فى 17 توت، وتظلالصلوات فرايحى حتى يوم 19 توت، وتكون القداسات فى بداية اليوم صباحا، وصلوات العشية قبل يوم واحد توت.



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