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نقيب البيطريين: تخفيض رسوم مشروع العلاج لـ500 جنيه للأعضاء فوق سن السبعين

9/3/2023 9:21:04 AM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، إن مجلس الاتحاد قرر تخفيض الاشتراك بمشروع العلاج للأعضاء فوق السبعين عاماً ليكون الاشتراك 500 جنيهاً فقط، مع الحصول على خدمة العلاج كاملة، بناء على طلب قد تقدم به لمجلس الاتحاد لإعفاء الأعضاء فوق السبعين عاماً من رسوم اشتراك مشروع العلاج، وكذلك والد ووالدة العضو المشتركين بمشروع العلاج وتخطوا السبعين عاما.



وأضاف سليم، أنه بناء على تدخل منه وافق مجلس الاتحاد على صرف المعاش لعددٍ من الأطباء البيطريين الذين كانت قد توقفت معاشاتهم من شهر أغسطس بسب اجراءات إدارية، ويتم الصرف بالكامل بأنتظام من شهر أغسطس الحالى وبدون توقف مرة أخرى مستقبلاً.



وأوضح أن عددا من الأطباء البيطريين ، كان قد توقف صرف معاشاتهم بداية من شهر أبريل الماضى إلا أنه تدخل لدى مجلس الاتحاد وتم صرف المعاش، وانتهت المشكلة نهائياً وسيتم الصرف بانتظام فى المستقبل دون توقف.













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