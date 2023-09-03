نقيب البيطريين: تخفيض رسوم مشروع العلاج لـ500 جنيه للأعضاء فوق سن السبعين
التاريخ
9/3/2023 9:21:04 AM
(MENAFN- Youm7) قال الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، إن مجلس الاتحاد قرر تخفيض الاشتراك بمشروع العلاج للأعضاء فوق السبعين عاماً ليكون الاشتراك 500 جنيهاً فقط، مع الحصول على خدمة العلاج كاملة، بناء على طلب قد تقدم به لمجلس الاتحاد لإعفاء الأعضاء فوق السبعين عاماً من رسوم اشتراك مشروع العلاج، وكذلك والد ووالدة العضو المشتركين بمشروع العلاج وتخطوا السبعين عاما.
وأضاف سليم، أنه بناء على تدخل منه وافق مجلس الاتحاد على صرف المعاش لعددٍ من الأطباء البيطريين الذين كانت قد توقفت معاشاتهم من شهر أغسطس بسب اجراءات إدارية، ويتم الصرف بالكامل بأنتظام من شهر أغسطس الحالى وبدون توقف مرة أخرى مستقبلاً.
وأوضح أن عددا من الأطباء البيطريين ، كان قد توقف صرف معاشاتهم بداية من شهر أبريل الماضى إلا أنه تدخل لدى مجلس الاتحاد وتم صرف المعاش، وانتهت المشكلة نهائياً وسيتم الصرف بانتظام فى المستقبل دون توقف.
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