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نقيب المعلمين: تعاقد التعليم مع 20 ألف عامل خدمات معاونة يحل أزمة بالمدارس

9/3/2023 9:21:03 AM
(MENAFN- Youm7) أشاد خلف الزناتى نقيب المعلمين، بقرار الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن التعاقد على توفير 20 ألف عامل للاستعانة بهم کخدمات معاونة بالمدارس على مستوى الجمهورية، للعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن ذلك سيحل أزمة كبيرة كانت تعانى منها المدارس، حيث كانت المدارس التي تحتاج إلى 10 عمال للسيطرة على نظافتها يقوم به عامل واحد، ومدارس لا يوجد بها عمال مطلقا، الأمر الذى كان يدفع معلمين إلى القيام بأعمال الخدمات المعاونة بأنفسهم.



واقترح الزناتى، في تصريحات خاصة لليوم السابع، على وزير التربية والتعليم بالتعاقد سنويا مع 20 ألف عامل لتغطية كافة مدارس الجمهورية، حتى لا تواجه عجزا جديدا بتلك الخدمات الهامة للحفاظ على صحة الطلاب وكافة العاملين أثناء تواجدهم بالمدارس.



كان قد أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عدة قرارات هامة لضبط وانتظام العام الدراسى الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر المقبل للمدارس الرسمية والرسمية للغات، من بينها: التعاقد على توفير 20 ألف عامل للاستعانة بهم کخدمات معاونة بالمدارس على مستوى الجمهورية، تجهيز معامل الحاسب الآلي بالمدارس الحكومية بأجهزة الحواسيب والطابعات، وتوفير 150 معمل للمدارس الحكومية، خاصة المدارس الإعدادية على مستوى 27 محافظة، بواقع 1500 جهاز حاسب آلى و150 طابعة، وإحلال المقاعد في الفصول المدرسية، بواقع توفير 100 ألف مقعد للمدارس على مستوى جميع المحافظات.















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