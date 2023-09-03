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فروع خدمة العملاء لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة شمال المحافظة

9/3/2023 9:21:02 AM
(MENAFN- Youm7) أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أماكن فروع مراكز خدمة العملاء الخاصة بها شمال المحافظة لتلقي شكاوى وطلبات المواطنين على النحو التالي:

-بجوار محطة مياه أوسيم.

-قرية برطس الطريق العمومي.

-الواحات البحرية مدينة الواحات.

يأتي ذلك في إطار حملة "كل يوم معلومة تهمك "، التي أطلقتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس منصور بدوي؛ لتعريف جمهور العملاء بالخدمات التي تقدمها الشركة، ورفع وتعزيز ثقافة الوعي المائي، والتعريف بالسلوكيات الصحيحة في استخدام المياه، وكذلك تقديم معلومات متنوعة لجمهور العملاء، تتضمن جوانب أنشطة خدمة العملاء، وجودة المياه، وقنوات التواصل مع الشركة.

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، 4 طرق للتواصل مع الشركة لتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين حول الخدمات المقدمة، وذلك على النحو التالي:

-الموقع الإلكتروني للشركة الرسمية للشركة على الفيسبوك اب الخاص بالشركة على رقم: 0122179777 .

-الاتصال بالخط الساخن 125.




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