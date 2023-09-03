ماكرون يجدد دعمه لرئيس النيجر محمد بازوم

وأكد ماكرون، الجمعة، أن فرنسا لا تتخذ أي قرار بشأن النيجر إلا على أساس التبادل مع الرئيس النيجري بازوم، الذي أطاح به العسكريون وهم "ليس لديهم أي شرعية" على حد تعبيره.

وأدان المجلس العسكري في النيجر من جهته تصريحات الرئيس الفرنسي الأخيرة التي أدلى بها، /الاثنين/ الماضي، واعتبرها تدخلا سافرا في شؤونهم الداخلية.

يذكر أن الرئيس الفرنسي ماكرون قال، /الاثنين/، إن السفير الفرنسي سيظل في النيجر على الرغم من ضغوط المجلس العسكري، وأكد دعم فرنسا لرئيس النيجر المنتخب محمد بازوم.

وبالأمس، أكد الناطق باسم هيئة أركان الجيش الفرنسي بيار جوديليير، أن القوات العسكرية الفرنسية مستعدة للرد على أي تصعيد للتوتر من شأنه أن يستهدف البعثات العسكرية والدبلوماسية الفرنسية في البلاد.

وأضاف جوديليير أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لحماية المقرات والبعثات الدبلوماسية.

جاء ذلك ردا على بيان المجلس العسكري في النيجر، الذي أكد فيه أن السفير الفرنسي لدى نيامي سيلفان إيت لم يعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، وأن الشرطة تلقت تعليمات بطرده، وذلك بعد انتهاء مهلة ممنوحة له لمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.



