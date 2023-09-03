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مجلس الأمن الدولى يعقد اجتماعا حول أوكرانيا 20 سبتمبر قد يحضره زيلينسكى

9/3/2023 9:21:01 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن مندوب ألبانيا لدى الأمم المتحدة فيريت خوجة، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، أن المجلس سيعقد في 20 سبتمبر اجتماعا حول أوكرانيا، قد يحضره رئيسها فلاديمير زيلينسكي.

وقال خوجة للصحفيين، الجمعة: "بوسعي أن أقول بشكل شبه مؤكد، رغم أن ذلك لا يتوقف علي، أن الرئيس زيلينسكي سيكون في نيويورك"، مشيرا إلى أن ذلك سيكون أول زيارة لزيلينسكي لنيويورك والأمم المتحدة ومجلس الأمن منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأشار إلى أنه من المخطط أن يلتقي زيلينسكي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وبشأن اجتماع مجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا، الذي سيعقد تزامنا مع أسبوع المستوى العالي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال خوجة: "نود أن نستفيد من وجود الزعماء في المدينة من أجل إجراء مناقشات جوهرية في مجلس الأمن على مستوى رؤساء الوفود".

وأضاف أنه من غير المتوقع صدور أي قرارات عن الاجتماع حول أوكرانيا. وأوضح: "ليس من المرجح أن نرى أي وثيقة ختامية، لأننا لم نتقدم في مسألة تجاوز الخلافات بين روسيا وأوكرانيا".

وأشار إلى أنه من غير المستبعد أن يجري بعض الأعضاء في مجلس الأمن الدولي مفاوضات حول أوكرانيا، لكن ذلك لن يكون مشاورات رسمية في إطار المجلس.


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