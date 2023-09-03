أوكرانيا تعول على ضمانات أمنية من 51 دولة

أوكرانيا تعول على ضمانات أمنية من 51 دولة
التاريخ
9/3/2023 9:21:01 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانى ميخائيل بودولياك أن أوكرانيا تعول على الحصول على ضمانات أمنية من 51 دولة.
وقال بودولياك للتلفزيون الأوكراني، الجمعة: "سينضم إلى الدول الـ 28 التي تشارك في الاتفاقية الرسمية حول الضمانات الأمنية، جميع الآخرين الذين يشاركون في التحالف الداعم لأوكرانيا".
وأضاف: "نعتقد بوجود 51 دولة هذا ما يجب أن يكون الحزمة الأساسية من الضمانات الأمنية".
وأوضح أن المفاوضات جارية حول هذا الموضوع مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
يذكر أن دول مجموعة السبع أعلنت على هامش قمة الناتو في فيلنيوس في يوليو الماضي عن التزامها بدعم أوكرانيا وضمان أمنها.
وأكدت أوكرانيا في وقت لاحق
بدء المفاوضات حول اتفاقية ثنائية بشأن الضمانات الأمنية
مع الولايات المتحدة.
MENAFN03092023000132011024ID1107000532
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.