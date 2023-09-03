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أوكرانيا تعول على ضمانات أمنية من 51 دولة

9/3/2023 9:21:01 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانى ميخائيل بودولياك أن أوكرانيا تعول على الحصول على ضمانات أمنية من 51 دولة.

وقال بودولياك للتلفزيون الأوكراني، الجمعة: "سينضم إلى الدول الـ 28 التي تشارك في الاتفاقية الرسمية حول الضمانات الأمنية، جميع الآخرين الذين يشاركون في التحالف الداعم لأوكرانيا".

وأضاف: "نعتقد بوجود 51 دولة هذا ما يجب أن يكون الحزمة الأساسية من الضمانات الأمنية".

وأوضح أن المفاوضات جارية حول هذا الموضوع مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

يذكر أن دول مجموعة السبع أعلنت على هامش قمة الناتو في فيلنيوس في يوليو الماضي عن التزامها بدعم أوكرانيا وضمان أمنها.

وأكدت أوكرانيا في وقت لاحق
بدء المفاوضات حول اتفاقية ثنائية بشأن الضمانات الأمنية
مع الولايات المتحدة.


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