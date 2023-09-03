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الاتحاد السكندرى يفحص مابولولو بعد إصابته فى ودية البنك الأهلى

9/3/2023 9:21:01 AM
(MENAFN- Youm7) يواصل الأنجولى كريستوفر مابولولو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى الخضوع لفحوصات طبية بعد تعرضه للإصابة في ودية البنك الأهلى التي أقيمت يوم الخميس الماضى وانتهت بفوز سيد البلد بهدف نظيف وديا.

ويرغب الجهاز الطبي في الإطمئنان على حالة مابولولو بعد فقدانه الوعى في المباراة الودية، وعدم التعجل في الدفع به في المباريات حتى يكون في أتم الجهازية الطبية،خاصة أن اللاعب من العناصر والركائز الأساسية في صفوف سيد البلد.

في سياق مختلف كان الأنجولى كريستوفر مابولولو، حصل على جائزة أفضل مهاجم فى موسم 2023 / 2024، خلال حفل MEFA لتوزيع جوائز الأفضل فى الشرق الأوسط.

وقال مابولولو، في تصريحات أثناء استلامه الجائزة: "سعيد بالحصول على جائزة أفضل مهاجم في مصر، وأتمنى مواصلة الأداء الكبير خلال الفترة المقبلة مع نادي الاتحاد السكندري".

وأضاف مابولولو: "أستعد بكل قوة في الوقت الحالي، من أجل تقديم أفضل أداء مع الاتحاد السكندري في الموسم الجديد، وبالتأكيد تواصلت مع أمادو فلافيو من أجل معرفة الدوري المصري، وأبلغني أنه الدورى الأقوى في قارة أفريقيا والشرق الأوسط، خلال الفترة الحالية".



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