محمود علاء وحسام عبد المجيد الأقرب لقيادة دفاع الزمالك فى الموسم الجديد
التاريخ
9/3/2023 9:21:01 AM
(MENAFN- Youm7) بات محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك العائد حديثاً للفريق الأبيض بعد انتهاء إعارته من الاتحاد السكندرى الأقرب لقيادة الخط الخلفى للفريق،مع زميله حسام عبد المجيد في الموسم الجديد.
ويؤمن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك بقدرات وإمكانيات محمود علاء الفنية والبدنية،خاصة أنه صاحب قرار عودته لصفوف الفريق،ويفضله على زملائه الأخرين في قيادة الدفاع مع
حسام عبد المجيد.
فى سياق متصل كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تماثل الثلاثي يوسف إبراهيم "أوباما" و محمود علاء و مصطفى شلبي للشفاء
من الإصابات المختلفة التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية
وقال أسامة في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك إن الثلاثي شارك في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم الجمعة، لتتأكد جاهزيتهم للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أسامة أن محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق تعافي من الإصابة التي كان يعاني منها في الركبة، وشارك في جانب من التدريبات التي أقيمت صباح اليوم الجمعة.
و في نفس الوقت أشار رئيس الجهاز الطبي للفريق إلى أن محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق يواصل البرنامج التأهيلي بشكل ممتاز، للتعافي من الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة عن قطع جزئي بالرباط الصليبي الأمامي للركبة، وخضع على إثرها لعملية جراحية ناجحة في ألمانيا.
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