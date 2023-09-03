ويؤمن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك بقدرات وإمكانيات محمود علاء الفنية والبدنية،خاصة أنه صاحب قرار عودته لصفوف الفريق،ويفضله على زملائه الأخرين في قيادة الدفاع مع

حسام عبد المجيد.

فى سياق متصل كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تماثل الثلاثي يوسف إبراهيم "أوباما" و محمود علاء و مصطفى شلبي للشفاء

من الإصابات المختلفة التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية

وقال أسامة في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك إن الثلاثي شارك في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم الجمعة، لتتأكد جاهزيتهم للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أسامة أن محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق تعافي من الإصابة التي كان يعاني منها في الركبة، وشارك في جانب من التدريبات التي أقيمت صباح اليوم الجمعة.

و في نفس الوقت أشار رئيس الجهاز الطبي للفريق إلى أن محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق يواصل البرنامج التأهيلي بشكل ممتاز، للتعافي من الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة عن قطع جزئي بالرباط الصليبي الأمامي للركبة، وخضع على إثرها لعملية جراحية ناجحة في ألمانيا.