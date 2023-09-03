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كولر يعيد أكرم توفيق لوسط الأهلى لتعويض غياب الجوكر والسولية

9/3/2023 9:21:01 AM
(MENAFN- Youm7) استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى على إشراك أكرم توفيق الظهير الأيمن للفريق في مركز لاعب خط الوسط بالموسم الجديد لاستغلال قدراته في هذا المركز الذى يجيد فيه وسبق له المشاركة فيه سواء مع المارد الأحمر أو منتخب مصر.

ويري كولر أن عودة أكرم توفيق بعد تعافيه من الإصابة بالرباط الصليبى ستكون بمثابة خير تدعيم لخط وسط المارد الأحمر بعد رحيل حمدى فتحى للوكرة القطري وتجدد إصابة زميله عمرو السولية.

واستقر كولر على الإبقاء على محمد هانى في مركز الظهير الأيمن بالتشكيلة الأساسية للأهلى بالموسم الجديد بعد تقديمه موسماً متميزا مع الفريق بالموسم الماضى وحصوله على جائزة أفضل ظهير أيمن في الدوري المصري.

واجمالا.. لعب أكرم توفيق مع الأهلى 75 مباراة سجل هدفاً وصنع 6 أهداف أخرى فى 4579 دقيقة لعب، ونجح فى التتويج مع القلعة الحمراء بالدورى مرتين وكأس مصر مرتين ودورى أبطال أفريقيا مرة والسوبر الأفريقى مرة وبرونزية كأس العالم للأندية مرة والسوبر المحلى مرة، بجانب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً مع المنتخب الأولمبى وشارك فى أولمبياد طوكيو.

وأصيب أكرم توفيق بقطع فى الرباط الصليبي مرتين خلال رحلته مع الأهلى الأولى، تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر فى كأس أمم أفريقيا 2021 والثانية خلال تدريبات المارد الأحمر بالموسم الأخير.



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