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الأندية تتحفظ على إقامة الدوري الممتاز من دور واحد فى الموسم القادم

9/3/2023 9:21:01 AM
(MENAFN- Youm7) تتحفظ عدة أندية من الدورى الممتاز، في محادثاتها الودية مع مسئولي رابطة الأندية، على إقامة الدوري المقبل والمقرر انطلاقة نهاية الشهر الجاري، من دور واحد، حيث تمسكت معظم الأندية ببطولة الدوري بشكلها الاعتيادي.



واقترح مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، على رابطة الأندية إقامة الدوري المقبل من دور واحد بسبب ازدحام جدول الموسم المقبل بالعديد من البطولات مثل كأس أمم إفريقيا ودوري أبطال إفريقيا ودوري السوبر الإفريقي والكونفدرالية مع البطولات المحلية.



وكان اتحاد الكرة يرى أنه يجب البحث عن حلول مختلفة للموسم المقبل مثل إقامة دوري من دور واحد ثم 8 فرق لإقامة دورة تحديد البطل ونصل لـ24 جولة وهذا أقل بـ9 أسابيع من الموسم الاعتيادي.



وتنطلق رؤية اتحاد الكرة من تسهيل مهمة فريق آخر ربما يستطيع الفوز بالدوري غير الأهلي والزمالك وبيراميدز وبعدها نعود للموسم الطبيعي، علما بأن الحل تواجد الموسم الماضي والأندية هي من رفضت وبعد ذلك هم من يشتكون من التأجيلات والإرهاق ويطلبون قيد 30 لاعبًا ومع أول ضغط عليهم يطلبون التأجيل.



ونص مقترح الجبلاية على اقامة دورة تحديد البطل ستصبح مثل مباريات الكؤوس وستجعل المباريات قوية أكثر، لكن العقبة هي رفض الأندية لتلك الفكرة.







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