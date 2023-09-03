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الأهلى يواصل التدريبات فى معسكر النمسا استعداداً للموسم الجديد

9/3/2023 9:21:01 AM
(MENAFN- Youm7) يواصل اليوم السبت فريق الاهل تدريباته اليومية بمعسكر النمسا استعداداً للموسم الجديد ويشهد المعسكر فقرات متنوعة من التدريبات كما يحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني من وقت لأخر منعاً لإصابة اللاعبين خاصة وأن الفريق عاد للتدريبات عقب فترة راحة طويلة وصلت لـ21 يوماً عقب إنتهاء الموسم الماضي.

ويتطلع الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، لتحقيق أكبر استفادة من المعسكر الأوروبي من أجل تجهيز لاعبيه على الصعيدين المحلي والأفريقي في الموسم الجديد خاصة وأن الأهلي سيخوض تحديات كثيرة الفترة المقبلة سيبدأها بمواجهة إتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر الجارى في مدينة الطائف السعودية ثم يستهل منافساته ببطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل لقبها من الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي.

على صعيد متصل، يضع الجهاز الفني لفريق الاهلى
بقيادة السويسري مارسيل كولر،
برنامجا تأهيليا للاعبي الفريق الجدد للمشاركة في بطولة السوبر الأفريقي أمام إتحاد العاصمة الجزائري المقرر لها يوم 15 سبتمبر الجاري بالسعودية ، ويُمني المدرب السويسري النفس بتجهيز إمام عاشور لاعب الفريق الجديد على الصعيد البدني والفني للمشاركة في مباراة السوبر التي ستكون أول إختبار رسمي للمارد الأحمر في الموسم الجديد.

ووضع الجهاز الطبي برنامج تأهيل لإمام عاشور في معسكر الفريق المُقام حالياً بالنمسا وذلك للتعافي من إصابته القديمة التي تعرض لها في أبريل الماضي حينما كان لاعباً في نادي ميتيلاند الدنماركي وكانت عبارة قطع في وتر العضلة الخلفية.

وسيتحدد موقف إمام عاشور من مباراة السوبر الأفريقي خلال الأيام القليلة المقبلة ورغم تضاؤل الفرصة إلا أن الجهاز الفني مازال يترقب الموقف لحسم موقف اللاعب من التواجد في قائمة مباراة إتحاد العاصمة الجزائري.


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