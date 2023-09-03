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آدم درایفر: سعيد بوجودى فى مهرجان فينسيا السينمائى كممثل وليس كمسئول

9/3/2023 9:21:01 AM
(MENAFN- Youm7) قال النجم العالمى آدم درایفر أثناء ترويجه لفيلمه الجديد FERRARI، خلال مؤتمر العمل فى فعاليات مهرجان فينسيا السينمائى الدولى ، فى دورته الـ80، الذى يقام فى الفترة ما يبن 30 أغسطس الجارى إلى 9 سبتمبر المقبل: "أنا فخور بأن أكون هنا كممثل وليس جزءا من تنظيم صناعة الأفلام والتليفزيون فى الولايات المتحدة "AMPTP"، وتسأل حول لماذا لا يمكن لشركة توزيع صغيرة تلبية مطالب اتحاد ممثلي الشاشة، لكن لا يمكن لأى من المنصات مثل نتفليكس وأمازون فعل ذلك؟".


آدم درایفر

تدور أحداث فيلم FERRARI
في صيف عام 1957، حيث يواجه سائق سيارة السباق السابق، فيراري، أزمة. يطارد الإفلاس الشركة التي بناها هو وزوجته لورا من لا شيء قبل عشر سنوات.

وكانت افتتحت فعاليات الدورة الـ 80 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، الذى ستسمر فعالياته فى الفترة ما بين 30 أغسطس الجارى، إلى 9 سبتمبر المقبل، ووقع الاختيار على فيلم الدراما والسيرة الذاتية الإيطالي andante"
أو "القائد"، ليكون فيلم الافتتاح.

فيلمandante أو القائد لم يكن هو الاختيار لـ لجنة تحكيم المهرجان، لكن تم بعد استبعاد فيلم الدراما "Challengers" بسبب إضراب نقابات الكتاب، وممثلي هوليوود مما يصعب فكرة حضور صناع العمل للمهرجان.

ينتمى فيلمandante أو القائد إلى نوعية الأفلام الحربية، الناطق الغة الإيطالية، وشارك في كتابته وإخراجه إدواردو دي أنجيليس، ومن بطولة النجم العالمى بييرفرانشيسكو فافينو، والممثل الشاب جورجيو كانتاريني.


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