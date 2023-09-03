آدم درایفر: سعيد بوجودى فى مهرجان فينسيا السينمائى كممثل وليس كمسئول
التاريخ
9/3/2023 9:21:01 AM
(MENAFN- Youm7) قال النجم العالمى آدم درایفر أثناء ترويجه لفيلمه الجديد FERRARI، خلال مؤتمر العمل فى فعاليات مهرجان فينسيا السينمائى الدولى ، فى دورته الـ80، الذى يقام فى الفترة ما يبن 30 أغسطس الجارى إلى 9 سبتمبر المقبل: "أنا فخور بأن أكون هنا كممثل وليس جزءا من تنظيم صناعة الأفلام والتليفزيون فى الولايات المتحدة "AMPTP"، وتسأل حول لماذا لا يمكن لشركة توزيع صغيرة تلبية مطالب اتحاد ممثلي الشاشة، لكن لا يمكن لأى من المنصات مثل نتفليكس وأمازون فعل ذلك؟".
آدم درایفر
تدور أحداث فيلم FERRARI
في صيف عام 1957، حيث يواجه سائق سيارة السباق السابق، فيراري، أزمة. يطارد الإفلاس الشركة التي بناها هو وزوجته لورا من لا شيء قبل عشر سنوات.
وكانت افتتحت فعاليات الدورة الـ 80 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، الذى ستسمر فعالياته فى الفترة ما بين 30 أغسطس الجارى، إلى 9 سبتمبر المقبل، ووقع الاختيار على فيلم الدراما والسيرة الذاتية الإيطالي andante"
أو "القائد"، ليكون فيلم الافتتاح.
فيلمandante أو القائد لم يكن هو الاختيار لـ لجنة تحكيم المهرجان، لكن تم بعد استبعاد فيلم الدراما "Challengers" بسبب إضراب نقابات الكتاب، وممثلي هوليوود مما يصعب فكرة حضور صناع العمل للمهرجان.
ينتمى فيلمandante أو القائد إلى نوعية الأفلام الحربية، الناطق الغة الإيطالية، وشارك في كتابته وإخراجه إدواردو دي أنجيليس، ومن بطولة النجم العالمى بييرفرانشيسكو فافينو، والممثل الشاب جورجيو كانتاريني.
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