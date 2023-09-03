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ذكرى وفاة المخرج على عبد الخالق الأولى.. محطات من مشواره السينمائى والدرامى

9/3/2023 9:21:00 AM
(MENAFN- Youm7) تحل ذكرى وفاة المخرج على عبد الخالق الأولى، اليوم السبت، والذى قدم خلال مسيرته السينمائية والدرامية والتليفزيونية خلال 40 عاماً أعمال تعد تاريخاً فى الفن المصرى، حيث استطاع أن يرصد خلال مسيرته التحولات التى طرأت على المجتمع المصرى بأسلوب قريب من الجمهور وبلغة سهلة قريبة من رجل الشارع، أو لا تتعالى عليه، حتى عندما يتعرض للصراع العربى الإسرائيلى نجده يقدمه بأسلوب مشوق وإنسانى.

المخرج الراحل على عبد الخالق درس فى المعهد العالى للسينما قسم إخراج، وعقب تخرجه من المعهد عام 1966 عمل مساعدا لفترة ثم اتجه إلى إخراج الأفلام التسجيلية، ومن أشهر هذه الأفلام فيلمه التسجيلى "أنشودة الوداع" الذى حصل على العديد من الجوائز الدولية من مهرجانات الأفلام التسجيلية والقصيرة ومنها الجائزة الثانية من مهرجان "ليبزج" السينمائي بألمانيا، كما حصل فيلمه "السويس مدينتى" على الجائزة الأولى من مهرجان وزارة الثقافة الأول للأفلام التسجيلية عام 1970.

قدم أول أفلامه الروائية الطويلة عام 1972 بعنوان (أغنية على الممر) عن مسرحية بنفس الاسم للأديب (علي سالم)، وحقق الفيلم نجاحا فنيا هائلا، وحصل على الجائزة الثانية من (مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي)، وجائزة من مهرجان (طشقند) السينمائي. في نهاية فترة السبعينات أخرج مثل (مسافر بلا طريق) 1978، و(فريد شوقي) في (الأبالسة) 1980.[2] شكل خلال فترة الثمانينات ثنائيا مع المؤلف (محمود أبو زيد) في عدة أفلام سينمائية ناجحة مثل: (العار) 1982، (الكيف) 1985، (جري الوحوش) 1987، (البيضة والحجر) 1990.

وفى بداية التسعينيات قل عدد الأفلام التي قام بإخراجها عبد الخالق ليتجه مع بداية الألفينيات للدراما التليفزيونية، ويقدم عدة مسلسلات منها: (نجمة الجماهير) 2003، (البوابة الثانية) 2009.


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