حماقى يحيى حفلاً غنائياً فى الإسكندرية 30 سبتمبر

حماقى يحيى حفلاً غنائياً فى الإسكندرية 30 سبتمبر
التاريخ
9/3/2023 9:21:00 AM
(MENAFN- Youm7) يستعد النجم محمد حماقى
لإحياء حفل غنائى فى مدينة الإسكندرية 30 سبتمبر الجارى، ويقدم خلال الحفل مجموعة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الأماكن.
وافتتح حماقى صيف 2023 بطرح أغنية "لمون نعناع" من كلمات الشاعر فلبينو أحمد، وجيتار شريف فهمي، وماجد الصواف، وأسامة الصغير، وطرح حمافى ثانى أغانيه في موسم الصيف بعنوان "حبيت المقابلة" كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي وميكس توما، ديچيتال ماستر أمير محروس، جيتار مصطفي اصلان، طبلة سعيد الارتيست، كورال مجموعة ناصر حسن.
وطرح محمد حماقى ثالث أغانيه "مش كفاية فراق" كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي، توزيع موسيقي وميكس تميم، ماسترينج ميكى بوزى، فواصل موسيقيه تامر علي جيتار مصطفي اصلان ، قانون ماجد سرور، ناي أحمد خيري، تنفيذ وتريات محمد عاطف.
وطرح محمد حماقي رابع أغنياته بعنوان "ده قلبى ده"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، والحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب - أحمد ابراهيم ، وتوزيع موسيقي وميكس تميم، أما خامس أغنية فجاءت بعنوان "دلعنا كتير"، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد حماقي وتوزيع موسيقى وميكس تميم.
وطرح حماقي أيضا أغنيته السادسة في موسم الصيف بعنوان "ايه السعادة دى، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل.
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