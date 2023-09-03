نساء أبراج يعشقن المشغولات الذهبية.. أبرزهن السرطان والميزان
التاريخ
9/3/2023 9:21:00 AM
(MENAFN- Youm7) من المعروف أن النساء تحب الذهب وتحب ارتدائه، لأنه رمز للرفاهية والقوة والثروة، ولديه جاذبية كبيرة من لمعانه، مما يجعل الكثيرات من النساء يرغبن فى التحلى بالذهب، ولكن يوجد بعض السيدات التي تحب ارتدائه أكثر من غيرها، وعلى حسب الأبراج الفلكية فيوجد بعض الأبراج العاشقة للذهب وتحب لمعانه الفريد، ولمعرفة تلك الأبراج يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "astrotalk". برج الأسد:
مولودة برج الأسد صاحبة الشخصية الملكية القوية والتي يكون لديها "كاريزما" عالية، تنجذب لكل ما هو قوى وساحر، وبالطبع فأن الذهب من المعادن القيمة، مما يجعل صاحبة برج الأسد تحب أن ترتدى القلائد المميزة والأساور الكبيرة، والخواتم المبهرة، مما يجعل الذهب خيار مثالى لشخصيتها التي تتمتع بها صاحبة برج الأسد.
برج الثور:
الذهب
صاحبة برج الثور تحب الذهب بشكل كبير، لأنها تقدر كل ما هو جميل والذهب يعطى الجمال والشعور الكبير بالرفاهية، و يعطى رفاهية عالية وراقية ويتناسب مع ذوق مولودة برج الثور، ولهذا فهى تحب أن تختار القطع النادرة التي تبقى معها مدى الحياة، مثل السلاسل الذهبية الرقيقة والأقراط المشغولة بشكل دقيق، مما يجعل سيدة برج الثور تشعر بالسعادة وهى ترتدى الذهب اللامع. برج الميزان:
سيدة برج الميزان تعرف باهتمامها بأناقتها، وتحب أن تحيط نفسها بكل ما هو جميل ومبهر، وتعشق الذهب الراقى و ترتدى سوار بسيط الشكل أو قلادة شكلها فريد، وتنجذب برج الميزان للذهب بشكل خاص مما يجعلها تبدو أنيقة.
برج السرطان:
مجوهرات من الذهب
مولودة برج السرطان تنجذب لكل شيء يتوافق مع ذوقها الشخصى، والمجوهرات الذهبية التى تحمل مكانة في قلبها، سواء كانت قطعة ذهب ورثتها من أمها أو جدتها، مما يجعل صاحبة برج السرطان تشعر بالأرتباط العاطفى بالذهب بشكل كبير، وتجعل هذه القطعة جزءا أساسيا في إكسسواراتها التي تحتفظ بها وترتديها. برج القوس:
مولودة برج القوس، تحب الحيوية والمغامرة، وتبحث عن القطع النادرة وغير التقليدية، التي تعكس شخصيتها الفريدة، والذهب له جاذبية كبيرة لها، حيث تعبر عن ذاتها من خلاله سواء كان خاتم مستوحى من الطراز البوهيمى، أو طراز آخر يتوافق مع ذوقها الشخصى .
ذهب
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