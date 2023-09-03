مولودة برج الأسد صاحبة الشخصية الملكية القوية والتي يكون لديها "كاريزما" عالية، تنجذب لكل ما هو قوى وساحر، وبالطبع فأن الذهب من المعادن القيمة، مما يجعل صاحبة برج الأسد تحب أن ترتدى القلائد المميزة والأساور الكبيرة، والخواتم المبهرة، مما يجعل الذهب خيار مثالى لشخصيتها التي تتمتع بها صاحبة برج الأسد.



الذهب

صاحبة برج الثور تحب الذهب بشكل كبير، لأنها تقدر كل ما هو جميل والذهب يعطى الجمال والشعور الكبير بالرفاهية، و يعطى رفاهية عالية وراقية ويتناسب مع ذوق مولودة برج الثور، ولهذا فهى تحب أن تختار القطع النادرة التي تبقى معها مدى الحياة، مثل السلاسل الذهبية الرقيقة والأقراط المشغولة بشكل دقيق، مما يجعل سيدة برج الثور تشعر بالسعادة وهى ترتدى الذهب اللامع.

سيدة برج الميزان تعرف باهتمامها بأناقتها، وتحب أن تحيط نفسها بكل ما هو جميل ومبهر، وتعشق الذهب الراقى و ترتدى سوار بسيط الشكل أو قلادة شكلها فريد، وتنجذب برج الميزان للذهب بشكل خاص مما يجعلها تبدو أنيقة.



مجوهرات من الذهب

مولودة برج السرطان تنجذب لكل شيء يتوافق مع ذوقها الشخصى، والمجوهرات الذهبية التى تحمل مكانة في قلبها، سواء كانت قطعة ذهب ورثتها من أمها أو جدتها، مما يجعل صاحبة برج السرطان تشعر بالأرتباط العاطفى بالذهب بشكل كبير، وتجعل هذه القطعة جزءا أساسيا في إكسسواراتها التي تحتفظ بها وترتديها.

مولودة برج القوس، تحب الحيوية والمغامرة، وتبحث عن القطع النادرة وغير التقليدية، التي تعكس شخصيتها الفريدة، والذهب له جاذبية كبيرة لها، حيث تعبر عن ذاتها من خلاله سواء كان خاتم مستوحى من الطراز البوهيمى، أو طراز آخر يتوافق مع ذوقها الشخصى .







