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نساء أبراج يعشقن المشغولات الذهبية.. أبرزهن السرطان والميزان

9/3/2023 9:21:00 AM
(MENAFN- Youm7) من المعروف أن النساء تحب الذهب وتحب ارتدائه، لأنه رمز للرفاهية والقوة والثروة، ولديه جاذبية كبيرة من لمعانه، مما يجعل الكثيرات من النساء يرغبن فى التحلى بالذهب، ولكن يوجد بعض السيدات التي تحب ارتدائه أكثر من غيرها، وعلى حسب الأبراج الفلكية فيوجد بعض الأبراج العاشقة للذهب وتحب لمعانه الفريد، ولمعرفة تلك الأبراج يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "astrotalk".

برج الأسد:

مولودة برج الأسد صاحبة الشخصية الملكية القوية والتي يكون لديها "كاريزما" عالية، تنجذب لكل ما هو قوى وساحر، وبالطبع فأن الذهب من المعادن القيمة، مما يجعل صاحبة برج الأسد تحب أن ترتدى القلائد المميزة والأساور الكبيرة، والخواتم المبهرة، مما يجعل الذهب خيار مثالى لشخصيتها التي تتمتع بها صاحبة برج الأسد.


الذهب

برج الثور:

صاحبة برج الثور تحب الذهب بشكل كبير، لأنها تقدر كل ما هو جميل والذهب يعطى الجمال والشعور الكبير بالرفاهية، و يعطى رفاهية عالية وراقية ويتناسب مع ذوق مولودة برج الثور، ولهذا فهى تحب أن تختار القطع النادرة التي تبقى معها مدى الحياة، مثل السلاسل الذهبية الرقيقة والأقراط المشغولة بشكل دقيق، مما يجعل سيدة برج الثور تشعر بالسعادة وهى ترتدى الذهب اللامع.

برج الميزان:

سيدة برج الميزان تعرف باهتمامها بأناقتها، وتحب أن تحيط نفسها بكل ما هو جميل ومبهر، وتعشق الذهب الراقى و ترتدى سوار بسيط الشكل أو قلادة شكلها فريد، وتنجذب برج الميزان للذهب بشكل خاص مما يجعلها تبدو أنيقة.


مجوهرات من الذهب

برج السرطان:

مولودة برج السرطان تنجذب لكل شيء يتوافق مع ذوقها الشخصى، والمجوهرات الذهبية التى تحمل مكانة في قلبها، سواء كانت قطعة ذهب ورثتها من أمها أو جدتها، مما يجعل صاحبة برج السرطان تشعر بالأرتباط العاطفى بالذهب بشكل كبير، وتجعل هذه القطعة جزءا أساسيا في إكسسواراتها التي تحتفظ بها وترتديها.

برج القوس:

مولودة برج القوس، تحب الحيوية والمغامرة، وتبحث عن القطع النادرة وغير التقليدية، التي تعكس شخصيتها الفريدة، والذهب له جاذبية كبيرة لها، حيث تعبر عن ذاتها من خلاله سواء كان خاتم مستوحى من الطراز البوهيمى، أو طراز آخر يتوافق مع ذوقها الشخصى .



ذهب



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