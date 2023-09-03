



مولود برج الدلو يتميز بعدة صفات منها أنه صادق فى تعامله مع الناس، ومستعد لمد يد المساعدة فى أى وقت، وقادر على أن يتأقلم مع كل الظروف التى يمر بها.



مولود برج الدلو يتمتع بأن لديه القدرة على تحليل الأمور المتغيرة، ويفكر بعقلانية ومنطق فى المعطيات التى لديه، وذكى بدرجة كبيرة ويحب الابتكارت.

ومن مشاهير برج الدلو الفنانة نبيلة عبيد، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







حاول أن تطور من قدراتك الفترة المقبلة، مع تعلم مهارات تساعدك على بناء نفسك وتكون قدوة لمن حولك، وتعمل فى الوظيفة التى تستحقها مع تحقيق عائد مادى كبير.

عليك أن تتعرف على شريك حياة مستقبلى جديد، يكون لديه نفس صفاتك الروحية والفكرية التى تتمتع بها حتى تعيش حياة هادئة مليئة بالتفاهم والمشاركة.

مارس رياضة اليوجا لتحصل منها على السلام النفس والهدوء، مع شرب الماء بكثرة مع تناول الطعام الصحى قليل السعرات الحرارية لتستعيد رشاقة جسدك وتفقد وزنك.

ضع خططا طويلة الأجل لمشروعك حتى تسير وفقا لطريق معروف مسبقاً مع تقيم الأداء كل فترة، واحصل على إجازة لبعض الوقت واقضيها مع الأسرة تعويضاً عن انشغالك.





مولود برج الأسد يتميز بعدة صفات منها أن لديه القدرة على تحقيق أهدافه مهما كانت، ويعرف عنه حبه للقيادة والتسلط، ولا يحب أن يسمع الرأى الآخر أو ينتقده أحد.



مولود برج الأسد يتمتع بالكرم الشديد مع من حوله، ومخلص لأقصى درجة، ويعشق المعرفة والقراءة، ليعرف ما يحدث حوله فى العالم وكل ما هو جديد، ويغضب من أقل شىء.



ومن مشاهير برج الأسد الفنان الراحل فريد شوقى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







ركز فى عملك ولا تشتت انتباهك بأشياء غير مهمة، مع اتخاذ قرارت سريعة وحاسمة ولا تتردد، وتقبل أى تغير يحدث من حولك وتأقلم على كل ما هو جديد.

قد تجد الحب الحقيقى فى شخص قريب منك، فحاول أن تحتويه وتعترف بحبك له ليعرف كم أنت تحبه، واتخذ خطوة جادة نحوه، لتكون منزل سعيد معه فى أقرب وقت.

حاول أن تهتم بصحتك بشكل كبير، ولا تقف تحت أشعة الشمس بكثرة، حتى لا تصاب بأذى، مع تناول طعام قليل السعرات الحرارية، وأحمل زجاجة الماء معك أينما ذهبت.

حاول أن تثق بنفسك وبقرارتك التى تتخذها، ولا تتردد وكن واضحا مع من حولك، واعلم أنك قادر على كل ما تريده بسهولة بشرط أن تعمل على ذلك.





مولود برج الثور يتميز بعدة صفات منها أنه ناجح فى حياته المهنية بشكل كبير، ولديه عزيمة قوية وإرادة على تحقيق الأهداف التى يريدها فى الوقت الذى يريده.



مولود برج الثور يتمتع بشخصية هادئة وذكية، ولديه القدرة على التفكير بطريقة منطقية ومنظمة، ومن السهل الاعتماد عليه فى أى موقف.

ومن مشاهير برج الثور الفنانة أصالة، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







تنتظر الفرصة منذ فترة طويلة، لتحصل على مكانة مرموقة وتحقق مكاسب مالية كبيرة، لذا عليك أن تتحدث عن أفكارك الإبداعية ولا تتكاسل ليرى الجميع من أنت وأنك شخص مميز.

لديك روح خفيفة ومرحة ما يجعلك تتخطى أى سوء فهم مع شريك حياتك، وتكون قادرا على البوح بمشاعرك الرومانسية كلها له، حتى يعلم كم أنت شخص رومانسى وحساس.

عليك الحصول على بعض الراحة، مع تناول الطعام الغنى الملىء بالعناصر المفيدة لجسدك وصحتك، مع ممارسة التمارين الرياضية كل يوم لمزيد من الشعور بالطاقة والحيوية.

حاول أن ترشد نفقاتك الفترة الحالية مع الاستثمار فى بعض المدخرات التى لديك، لتحصل منها على أرباح متوقعة فى المستقبل القريب لتشعر بالأمان المالى والمعنوى.





مولود برج الحوت يتميز بعدة صفات منها أنه عاطفى لأقصى درجة وينجرف وراء أى شىء وفقاً لمشاعره وإحساسه بصورة كبيرة، حتى إنه يتعامل بشكل غير واقعى مع من حوله.

مولود برج الحوت يتمتع بأن له خيال خصب ويتمتع بجاذبية شديدة تجعله يكسب الأصدقاء بسهولة ويسر، ويمتلك قلبا طيبا كبيرا لا يفكر فى صغائر الأمور.

ومن مشاهير برج الحوت الفنانة نجوى كرم، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







لا تغضب من أقل شىء، وتعامل مع الناس بكل هدوء وكن واضحا فى حديثك، حتى لا يحمل معنى مختلفا عن الذى تريده، ونفذ مشروعك الذى تحلم به.

احتوى شريك حياتك ولا تتزمر من الخلافات التى بينكما، ولا تجعل أى شخص يتدخل فى تلك الخلافات حتى لا تكبر وتصبح مشاكل كبيرة بدون أى داعٍ.

مارس رياضة السباحة لتستعيد رشاقة جسدك مع تناول وجبة الإفطار قبل الخروج من المنزل، ونظم مواعيد نومك، مع الإقلال من تناول الكافيين خلال اليوم.

قم بالمهام التى لديك، ولا تؤجل أى عمل مهما كان بسيطا ليوم آخر، حتى تشعر بالإنجاز، واستشر أهل الثقة فى بعض أمورك، حتى تستفيد من خبراتهم الكبيرة.





يتميز مولود برج الجوزاء بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها حبه لعمله لذلك فهو من الشخصيات الناجحة فى مجاله المهنى، وقدرته على التكيف مع الظروف المختلفة.

يتسم مولود برج الجوزاء بصفات أخرى منها بتمتعه بشخصية اجتماعية محبوبة من الجميع والفضول، الذى يدفعه للبحث عن المعلومات المختلفة، والمزاجية التى تؤثر على قراراته.

ومن مشاهير برج الجوزاء

مارلين مونرو، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







حاول أن تبحث عن كل ما هو جديد فى مجالك المهنى حتى تستطيع أن تطور من أفكارك فى العمل وتنال إعجاب رؤسائك وتحصل على المكافأة التى تحلم بها.

شارك الحبيب فى كل شىء حتى يشعر باهتمامك به وحبك، كما عليك اتخاذ خطوات إيجابية فى علاقتكما حتى تشعر بالونس والحب الذى تحلم به طوال الوقت.

حافظ على صحتك ومارس التمارين الرياضية بشكل يومى ولا تفرط فى تناول الأطعمة الغنية بالملح أو السكر طوال الفترة المقبلة حتى تصبح بصحة أفضل.

يجب على مولود برج الجوزاء خلال الفترة المقبلة أن يطور أفكاره ويحاول أن يشارك الحبيب جميع اهتماماته ولا يتجاهله مرة أخرى.





يتميز مولود برج السرطان بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها الرومانسية والإخلاص لشريك حياته، وحبه لعمله وحرصه على التودد لعائلته طوال الوقت.

يتسم مولود برج السرطان بصفات أخرى منها ميله للعيش فى الخيال لبعض الوقت الذى يساعده على ابتكار أفكار جديدة ومميزة، كما يعشق الجلوس فى المنزل دون أن يشعر بالملل.

ومن مشاهير

برج السرطان نيرمين الفقى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







ابحث عن شغفك فى العمل ولا تتوقف أو تيأس عن تطوير نفسك حتى تنجح وتتفوق وتصل للمكانة التى تحلم بها وتزداد ثقتك بنفسك مع مرور الوقت.

لا تعاتب شريك حياتك كثيراً واجعله يشعر بأنك تثق به، واعمل على تجديد حياتكما معاً حتى تتخلصان من الشعور بالملل الذى جعلكما تتشاجران طوال الوقت.

احرص على شرب الماء أغلب الوقت حتى ترطب جسمك، كما عليك تناول العصائر الخالية من السكر حتى تحافظ على رشاقتك مع ممارسة التمارين الرياضية.

يجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة أن يواصل تجديد أفكاره ولا يستسلم لليأس والإحباط حتى ينجح فى عمله.





يتسم مولود برج العقرب بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها الشجاعة التى تدفعه لمواجهة أى خطر، والذكاء وحب العمل والحرص على تطوير أفكاره.

يتصف مولود برج العقرب بصفات أخرى منها الإخلاص والتعاون مع الآخرين ومساعدة من يحتاج إليه، كما يحرص على حفظ الأسرار.

ومن مشاهير برج العقرب الموسيقار عمر خيرت، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







حرصك الدائم على التعاون مع زملائك وتوجيههم طوال الوقت بأفكارك الجديدة والمتطورة ساعدك فى الوصول للمكانة التى تستحقها منذ فترة، ما يجعلك تشعر بالسعادة.

تخصيصك لوقت للجلوس مع شريك حياتك للتحدث معه عن حياتكما جعلك تشعر معه بالسعادة والحب، ما أثر بشكل إيجابى على نفسيتك ونفسية أطفالك.

حرصك على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى جعلك تشعر بالحيوية والنشاط طوال اليوم، وجعلك مقبل على الحياة أكثر من أى وقت مضى.

يجب على مولود برج العقرب خلال الفترة المقبلة أن يستمر فى ابتكاره للأفكار المتطورة، حتى يبهر من حوله ويساعد مؤسسته فى التقدم ويصل للمكانة التى يستحقها.





يتميز مولود برج الحمل بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها تمتعه بشخصية طيبة وقيادية تؤهله لتولى المناصب الإدارية، كما يعشقه عمله ويرتب أفكاره دائماً قبل طرحها على رؤسائه.

يتسم مولود برج الحمل بصفات أخرى منها الاندفاع فى اتخاذ القرارات، ما يسبب له الوقوع فى الكثير من الأخطاء، كما يتصف بالرومانسية التى تجعل منه حبيبا مثاليا.

ومن مشاهير برج الحم الفنانة نادية الجندى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







احسب خطواتك واستشر أهل الخبرة فى أفكارك التى ترغب فى تطبيقها الفترة المقبلة، ولا تتسرع فى أى قرار حتى لا ترتكب الكثير من الأخطاء.

حاول أن تسامح الحبيب وتفتح صفحة جديدة واعمل على تجديد علاقتك به الفترة المقبلة حتى تشعر معه بالسعادة والحب الذى تحلم به طوال الوقت.

حافظ على لياقتك البدنية ومارس التمارين الرياضية بشكل يومى حتى تخسر المزيد من وزنك الزائد، كما عليك اتباع نظام غذائى صحى غنى بالعناصر الغذائية التى تحتاج إليها.

يجب على مولود برج الحمل خلال الفترة المقبلة أن يعمل على تطوير أفكاره حتى يصل للمكانة التى يحلم بالوصول إليها طوال الوقت.





يمتاز مولود برج الميزا بعدد كبير من الصفات الإيجابية، فهو صاحب ملامح جذابة ويتحلى بالذكاء ومتعاون ويجيد مشاركة الآخرين، ومحب للسفر والموضة.

يتصف برج مولود الميزان

بالأناقة والرقى ويجيد فن اختيار الروائح الجاذبة، يمكن الأخذ بنصائحه نظرًا لأنه مفكر جيد وصاحب قرار ومن عيوبه التردد وعدم إنصاته لأى نقد يوجه له.

ومن مشاهير برج الميزان الفنانة روبى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







سوف تكون جيدًا فى العمل خلال الفترات المقبلة بالرغم من بعض التعليمات التى تقيد من حرية إبداعك، لكن سوف تكون قادرًا على العمل بكفاءة وقوة وتجديد.

يجب أن يكون لديك نهج صادق فى الحب حتى يشعر حبيبك بأنك تحبه حب صادق، ما يؤثر على علاقة ويقويها مع مرور الوقت.

الحفاظ على اتباع نظام غذائى صحى والامتناع عن التفكير فى الأفكار السلبية، ما يجعلك بصحة نفسية جيدة، أيضًا عليك ممارسة الرياضة لكى تساعدك على فقدان الوزن وتبتعد عن تناول الأدوية بكثرة.

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أنه خلال الفترات سوف يكون جيدًا فى العمل، ويحصل على العديد من الجوائز والهدايا المالية التى تجعله يشعر بالسعادة.









يتسم مولود برج القو بالعديد من المميزات فهو شخصية اجتماعية ومرحة كوميدية ورومانسية وذكية، أيضًا يتسم

بصفات كثيرة منها حبه الشديد للسفر والتسوق.

يتصف مولود برج القوس بحبه لخوض المغامرات والتجارب المثيرة والسفر، ويمتلك مهارة التكيف مع الأوضاع المتغيرة والتعايش تحت أى ظرف، كما يمكنه التعامل مع كل الشخصيات.

ومن مشاهير برج القوس براد بيت، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







سيكون لديك يوم حافل بالأحداث المهنية، لكن ستتطلب منك المسئوليات الجديدة العمل لساعات إضافية، فحاول أن تعد أفكارا خارج الصندوق وابتعد عن أى اشتباكات مع الزملاء.

سوف تمر علاقتك بواحدة من أفضل اللحظات اليوم، وتشعر بالراحة والحب لكن لا تدع المشكلة تخرج عن نطاق السيطرة وابتعد دائمًا عن الأمور التى تتسبب فى حدوث مشاجرة مع الحبيب.

لتجنب التعب والإرهاق ابتعد عن السهر لساعات طويلة وحافظ على ممارسة التمارين الرياضية بكثرة وابتعد عن العصائر المعلبة والمشروبات الغازية لكى لا تتسبب فى زيادة وزنك.

يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس اليوم، سترى تدفقًا جيدًا للثروة من مصادر مختلفة، لكن تأكد من الحفاظ على التوازن بين الدخل المادى والنفقات، وعدم إساءة استخدام الأموال.









يمتاز

برج العذراء

بأنه شخص عملى وقادر على تقديم المساعدات، ويجيد التعامل مع جميع الشخصيات، وقادر على حل المشكلات بسهولة ويسر، ومنظم ومحب للدعم وتقديم المساعدات.

يتصف مولود برج العذراء بعدد كبير من الصفات الإيجابية ما بين الحيوية والرومانسية والهدوء والترتيب، وكرهه للعشوائية والروتين ويحب التجديد، أيضًا يمتلك مهارة الشواء.

ومن مشاهير برج العذراء الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







إخلاصك فى مكان عملك سيكون له العديد من الفوائد فاحترافك المهنى وزيادة ثقتك بنفسك يجعلك تتغلب على المشكلات، وتدفعك للتخطيط لأفكار جيدة لعملك.

كن حذرًا لتجنب الحجج بجميع أنواعها فى العلاقة اليوم، وحاول أن تبتعد عن الأنا فى حياتك الزوجية، واعمل على

تدليل شريك حياتك حتى تزيد من استقرار علاقتكما ويزيد حبكما لبعضكما.



سيكون لديك حياة خالية من الأمراض الرئيسية، ويمكن أن تكون هذه نعمة كبيرة، كما عليك أن تبتعد عن المشروبات الغازية واختار العصير الطازج الخالى من السكر.

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء بأن يكون وضعك المالى جيدا اليوم، ويمكن أن تقوم بشراء الأجهزة المنزلية أو المجوهرات اليوم.









يتصف مولود برج الجدى

بعدد من الصفات التى تجعله شخصا مميزا وقادرا على إثبات ذاته، أيضًا هو من أكثر الشخصيات العاشقة لممارسة التمارين الرياضية، ومحب للحياة.

يمتاز مولود برج الجدى بالعديد من الصفات الإيجابية، فهو شخص عاشق للطموح والاجتهاد والنشاط ومشارك فعال فى الخير، ومتعاون محب لبناء العلاقات مع من حوله.

ومن مشاهير برج الجدى الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







ستشهد إنجازات كبيرة فى حياتك المهنية اليوم، وحالة من التقدم والتقدير، لذا عليك البقاء فى حالة من التركيز والاجتهاد فى العمل خلال الفترات الحالية، حافظ على تحسين علاقتك بفريق العمل.

ستشعر اليوم بإحساس متجدد من العاطفة والرومانسية تجاه شريك حياتك السابق، لذا ينصح بالتعبير عن مشاعرك بصراحة، فهذا سيعزز الارتباط والرجوع مرة أخرى.

يجب على مولود برج الجدى إعطاء الأولوية لصحته اليوم، ويبتعد عن التفكير الزائد فى العمل لتقليل التوتر الذى يسبب بعض الإرهاق الجسدى والعقلى، ويفضل أن يأخذ بعض الوقت من الراحة والانغماس فى بعض أنشطة الرعاية الذاتية.

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى بأن تتألق النجوم اليوم فى حياة مواليد برج الجدى أيضًا الشعور بالإيجابية، وتحقيق النجاحات فى حياتهم الشخصية والمهنية، أيضا سيجذب المزيد من طاقات النجاح.