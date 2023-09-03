وصفات طبيعية لتفتيح لون البشرة وتوحيدها.. خطواتها بسيطة ومش بتاخد وقت
التاريخ
9/3/2023 9:20:58 AM
(MENAFN- Youm7) كل فتاة تحلم ببشرة مشرقة ومتوهجة، وقد تستخدم المواد الخاصة بالعناية بالبشرة لتفتيحها، ويوجد العديد من العوامل التى تؤثر على نضارة البشرة وتجعلها باهتة وغير صحية، مثل الغبار وأشعة الشمس الضارة والتلوث وغيرها من الأسباب، والتى يمكن علاجها ببعض الوصفات الطبيعية التى يمكن أن تلجأ إليها الفتاة لتحصل على البشرة موحدة وفاتحة بشكل طبيعى، ولمعرفة تلك الوصفات يمكن متابعة التقرير التالى وفقاً لموقع "stylecraze".
وصفات طبيعية لتفتيح البشرة:
تفتيح البشرة
قناع الموز لتفتيح لون البشرة: المطلوب:
1 موزة ناضجة.
1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
1 ملعقة صغيرة من العسل.
الطريقة:
يتم مزج كل من المكونات معاً للحصول على خليط ناعم.
يتم غسل الوجه بمنظف خفيف ثم يتم تجفيف الوجه بمنشفة.
يتم وضع خليط الموز على البشرة ويترك لمدة 15 دقيقة.
يتم شطف الوجه بالماء الفاتر ويترك ليجف.
يتم القيام بالعملية مرتين في الأسبوع.
موز
قناع الليمون لتفتيح البشرة: المطلوب:
2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
1 ملعقة كبيرة من العسل.
الطريقة:
يتم مزج المكونات للحصول على خليط ناعم.
وغسل الوجه بمنظف لطيف مع تجفيف الوجه بالمنشفة.
ووضع الخليط على البشرة، مع عدم وضعه على منطقة حول العين والفم.
يترك على البشرة لمدة 15 دقيقة.
يتم غسل الوجه بالماء الفاتر وتترك البشرة حتى تجف.
تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.
قناع البابايا لتفتيح البشرة:
ليمون
المطلوب:
1 شريحة بابايا.
1 ملعقة صغيرة عصير ليمون.
1 ملعقة صغيرة لبن.
الطريقة:
يتم مزج المكونات معاً للحصول على خليط ناعم.
غسل الوجه بمنظف لطيف ثم يجفف بمنشفة.
وضع الخليط على البشرة، مع عدم الاقتراب من منطقة حول العين والفم.
يترك على البشرة لمدة 20 دقيقة.
غسل الوجه بالماء الفاتر وتترك البشرة حتى تجف.
القيام بالوصفة مرة أو مرتين فى الأسبوع.
ماسك البابايا
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