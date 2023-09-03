

تفتيح البشرة

1 موزة ناضجة.

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

1 ملعقة صغيرة من العسل.





يتم مزج كل من المكونات معاً للحصول على خليط ناعم.

يتم غسل الوجه بمنظف خفيف ثم يتم تجفيف الوجه بمنشفة.

يتم وضع خليط الموز على البشرة ويترك لمدة 15 دقيقة.

يتم شطف الوجه بالماء الفاتر ويترك ليجف.

يتم القيام بالعملية مرتين في الأسبوع.



موز





2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

1 ملعقة كبيرة من العسل.





يتم مزج المكونات للحصول على خليط ناعم.

وغسل الوجه بمنظف لطيف مع تجفيف الوجه بالمنشفة.

ووضع الخليط على البشرة، مع عدم وضعه على منطقة حول العين والفم.

يترك على البشرة لمدة 15 دقيقة.

يتم غسل الوجه بالماء الفاتر وتترك البشرة حتى تجف.

تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.



ليمون

1 شريحة بابايا.

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون.

1 ملعقة صغيرة لبن.





يتم مزج المكونات معاً للحصول على خليط ناعم.

غسل الوجه بمنظف لطيف ثم يجفف بمنشفة.

وضع الخليط على البشرة، مع عدم الاقتراب من منطقة حول العين والفم.

يترك على البشرة لمدة 20 دقيقة.

غسل الوجه بالماء الفاتر وتترك البشرة حتى تجف.

القيام بالوصفة مرة أو مرتين فى الأسبوع.



ماسك البابايا