قواعد بسيطة تساعد على حياة زوجية سعيدة طوال الوقت.. من غير خناقات ومشاكل
التاريخ
9/3/2023 9:20:58 AM
(MENAFN- Youm7) كل شخص يريد أن يعيش حياة سعيدة مع شريك حياته، وقد يفكر الطرفان وقد تتأثر علاقاتهما ببعض الخلافات والحالات المزاجية السيئة، وتوجد بعض القواعد التي من شأنها أن تجعل الحياة الزوجية سعيدة بشكل بسيط، ولمعرفة تلك القواعد يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع " bonobology". قواعد لحياة زوجية سعيدة :
تعلم التسامح والنسيان:
من بعض القواعد الذهبية لحياة زوجية سعيدة هو تطبيق
التسامح بين الزوجين،
ويتخلى الطرفان عن أي ضغينة يحملها للآخر، ويجب قبل ذلك الأعتراف بالضرر الذى وقع من الشريك، وعدم دفن المشاعر بداخل النفس لأنه قد يأتي الوقت وينفجر أحد الشريكين على أمر تافه، ويجب على الطرف الآخر الاعتذار بصدق، وهو متحمل المسئولية.
الاستعداد على تقديم التنازلات:
حب
من الأمور الطبيعية أن الأزواج خلال الحياة يمرون بتقلبات كثيرة في الحياة، ويجب على الطرفين التنازل في بعض الأمور، لأن الطرف الآخر يعتبر هو عالمه، ولا يجب التنازل طوال الوقت مما يجعل الطرف الآخر أنانى، ولكن الحب هو أن يكون في تنازل من كلا الطرفين، لتصبح الحياة سعيدة، مع عدم المبالغة في تلك التنازلات.
احترام متبادل:
شركاء حياة
من الطبيعى أن يحدث بعض الخلافات بين الأزواج، ولكن يجب حدوث ذلك بشكل محترم، مع الحرص على عدم كثرة اللوم والتحدث بشكل غير لائق، مع عدم الدخول فى الجدال، لأن الشريكين في فريق واحد وليس العكس، ولهذا يجب التحدث بحجة مع حل أي خلاف وعدم تركه معلقا.
موضع الثقة من الطرفين:
الثقة من الأمور الهامة، فيجب على كل شريك أن يثق بشريكه، في بعض الأحيان قد يخفى طرف عن شريكه بعض الأسرار ولكن في نفس الوقت يجب أن يكون هناك ثقة متبادلة بين الشريكين، ويجب الثقة بالشريك دون قيد، فلا يجب البحث في هاتف الآخر
مع تجديد الحياة الزوجية كل فترة والذهاب إلى رحلة قصيرة، أو شراء الزهور الجميلة.
زوجين
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