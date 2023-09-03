من بعض القواعد الذهبية لحياة زوجية سعيدة هو تطبيق

التسامح بين الزوجين،

ويتخلى الطرفان عن أي ضغينة يحملها للآخر، ويجب قبل ذلك الأعتراف بالضرر الذى وقع من الشريك، وعدم دفن المشاعر بداخل النفس لأنه قد يأتي الوقت وينفجر أحد الشريكين على أمر تافه، ويجب على الطرف الآخر الاعتذار بصدق، وهو متحمل المسئولية.



حب

من الأمور الطبيعية أن الأزواج خلال الحياة يمرون بتقلبات كثيرة في الحياة، ويجب على الطرفين التنازل في بعض الأمور، لأن الطرف الآخر يعتبر هو عالمه، ولا يجب التنازل طوال الوقت مما يجعل الطرف الآخر أنانى، ولكن الحب هو أن يكون في تنازل من كلا الطرفين، لتصبح الحياة سعيدة، مع عدم المبالغة في تلك التنازلات.



شركاء حياة

من الطبيعى أن يحدث بعض الخلافات بين الأزواج، ولكن يجب حدوث ذلك بشكل محترم، مع الحرص على عدم كثرة اللوم والتحدث بشكل غير لائق، مع عدم الدخول فى الجدال، لأن الشريكين في فريق واحد وليس العكس، ولهذا يجب التحدث بحجة مع حل أي خلاف وعدم تركه معلقا.



الثقة من الأمور الهامة، فيجب على كل شريك أن يثق بشريكه، في بعض الأحيان قد يخفى طرف عن شريكه بعض الأسرار ولكن في نفس الوقت يجب أن يكون هناك ثقة متبادلة بين الشريكين، ويجب الثقة بالشريك دون قيد، فلا يجب البحث في هاتف الآخر

مع تجديد الحياة الزوجية كل فترة والذهاب إلى رحلة قصيرة، أو شراء الزهور الجميلة.



