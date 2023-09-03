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أبرز 7 ملاحظات للمركزى للمحاسبات على قوائم الشركة العامة لاستصلاح الأراضى

9/3/2023 9:20:58 AM
(MENAFN- Youm7) حدد الجهاز المركزي للمحاسبات ، أبرز ملاحظات الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير عن الموازنة التخطيطية للعام المالي 2023/2024، وهي:



1- استهداف مشروع الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي 2023/2024 إيرادات نشاط بمبلغ 182 مليون جنيه مقابل 247 مليون جنيه إيرادات نشاط مستهدفة للعام المالي 2022/2023 بنقص بمبلغ 65 مليون جنيه منها 40 مليون جنيه بحوالي نسبة 22% إيرادات غير مؤمنة بعقود بيعية أو إيضاح لطبيعتها، وذلك تحت مسمى أعمال بنية أساسية متوقعة دون إيضاح لطبيعة تلك الأعمال ومدى وجود عقود بيعية لها من عدمه.



2- استهدفت الموازنة تحقيق إيرادات بمبلغ 12 مليون جنيه تمثل قيمة مبيعات أراضي الشركة دون إيضاح لمساحة وبيان تلك الأراضي في ظل اعتماد الشركة بشكل أساسي على مبيعات الأراضي المملوكة لها في تحقيق إيرادات دون محاولة الوصول للتشغيل الاقتصادي الأمثل.



3- استهدفت الشركة بمشروع الموازنة تحقيق صافي ربح في 30 يونيو عام 2024 بنحو 412 ألف جنيه مقابل 220 ألف جنيه صافي ربح مستهدف في 30 يونيو عام 2023 بنسبة 13% فقط من صافي الربح الفعلي للشركة في 31 ديسمبر عام 2022 والبالغ 3.021 مليون جنيه.



4- استهدفت الموازنة تحقيق إيرادات متوقعة بمبلغ 2 مليون جنيه في 30 يونيو عام 2024 تمثل قيمة تنفيذ الأعمال المتبقية بمحطة الطويسه، ومحطة بلانة، على الترتيب، وتبين توقف الأعمال بتلك المشروعات، الأمر الذي يشير إلى عدم استهداف الشركة الانتهاء من تنفيذ أي جزء من تلك الأعمال أو تحقيق أية إيرادات منها خلال العام المالي الحالي 2022/2023.



5- استهدفت الموازنة تحقيق إيرادات استثمار بنحو 6.5 مليون جنيه عن مشروعات الشركة الثلاث خلال فترة الموازنة للعام المالي 2023/2024 دون إيضاح تلك المشروعات والإيراد المتوقع لكل مشروع على حده.



6- تم إعداد الموازنة الاستثمارية بإجمالي مبلغ 10.5 مليون جنيه، ولم توضح الموازنة مصادر التمويل اللازمة لتحقيق الموازنة الاستثمارية والتي سيتم تنفيذها ذاتيًا.



7- لم تستهدف الموازنة اتخاذ أي إجراءات لتصريف المخزون الراكد، والبالغ تكلفته طبقًا للبيان المقدم من قطاع المخازن في 31 ديسمبر عام 2022 نحو 7.243 مليون جنيه بخلاف المتواجد بفرع الشركة بليبيا، والبالغ 2.106 مليون جنيه، والتي تمثل قيمة الأصناف التي لم يتم عليها أي حركة مخزنية خلال 10 سنوات.







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