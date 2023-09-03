تحدثت هايدى حسين خريجة كلية الآداب قسم علم نفس، لـ"اليوم السابع"عن اتجاهها لتصنيع ألوان طلاء جدران من مواد طبيعية، حيث قالت: "أنا بعشق الفن من طفولتى وكمان بحب الديكور وبعد فترة من حوالى أربع سنين، استهوانى فن التعتيق وسافرت روسيا اتعلمت هناك وحصلت على شهادة مدرب معتمد لتعليم الفنون، واستهوانى التعتيق أكتر وحصلت على كورس تانى أونلاين مع فنان إيطالى بيستخدم النوع ده من الطلاء وهو طلاء مصنوع من اللبن وبعض المعادن الطبيعية ودى خلطة القدماء المصريين كانوا بيطبقوها فى الرسم على الجدران".

وتابعت: "بستخدم تيمبرا البيض واللبن "طلاء الحليب"، وهو دهان طبيعي مصنوع من بروتين اللبن وبعض المعادن والبيجمنت الطبيعى

ده بيعمل نوع من الدهانات بيساعد على إعطاء شكل عتيق للقطع بعد تلوينها، وميزة النوع ده من الدهانات إنه أكثر متانة وقوة وكمان صديق للبيئة وغير سام، وفى أوروبا وأمريكا حاليا متجهين لاستخدام النوع ده من الدهانات للحفاظ على البيئة من التلوث".

وعن أحلامها التي تحلم بتحقيقها في المستقبل، قالت: "نفسي يكون عندى براند كبير وأصدر منتجاتى للعالم كله".



