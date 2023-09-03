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هايدى ابتكرت ألوان طلاء جدران من مواد طبيعية.. عشان تحافظ على البيئة

9/3/2023 9:20:57 AM
(MENAFN- Youm7) اتجه العالم منذ فترة طويلة لتطبيق إعادة التدوير للحفاظ على البيئة، فذهبت بعض العلامات التجارية في تصميم ملابس من مواد بيئية وكذلك بعض شركات المشروبات والأغذية، وأصبحت ترشد عملاءها بأفكار لإعادة تدوير عبوات منتجاتها بدلاً من إلقائها فى القمامة، وغيرها من الشركات والمصانع التي أصبحت تستخدم مواد صديقة للبيئة، ما شجع هايدي حسين في تصنيع ألوان طلاء الجدران من مواد طبيعية للحفاظ على البيئة من التلوث.

حب هايدى للألوان والديكور بدأ من الطفولة

تحدثت هايدى حسين خريجة كلية الآداب قسم علم نفس، لـ"اليوم السابع"عن اتجاهها لتصنيع ألوان طلاء جدران من مواد طبيعية، حيث قالت: "أنا بعشق الفن من طفولتى وكمان بحب الديكور وبعد فترة من حوالى أربع سنين، استهوانى فن التعتيق وسافرت روسيا اتعلمت هناك وحصلت على شهادة مدرب معتمد لتعليم الفنون، واستهوانى التعتيق أكتر وحصلت على كورس تانى أونلاين مع فنان إيطالى بيستخدم النوع ده من الطلاء وهو طلاء مصنوع من اللبن وبعض المعادن الطبيعية ودى خلطة القدماء المصريين كانوا بيطبقوها فى الرسم على الجدران".


تلوين هايدى هايدى تصنع طلاء من اللبن والمعادن

وتابعت: "بستخدم تيمبرا البيض واللبن "طلاء الحليب"، وهو دهان طبيعي مصنوع من بروتين اللبن وبعض المعادن والبيجمنت الطبيعى
ده بيعمل نوع من الدهانات بيساعد على إعطاء شكل عتيق للقطع بعد تلوينها، وميزة النوع ده من الدهانات إنه أكثر متانة وقوة وكمان صديق للبيئة وغير سام، وفى أوروبا وأمريكا حاليا متجهين لاستخدام النوع ده من الدهانات للحفاظ على البيئة من التلوث".


تمثال ملون بألوان طبيعية هايدى تحلم بتأسيس "براند" عالمي

وعن أحلامها التي تحلم بتحقيقها في المستقبل، قالت: "نفسي يكون عندى براند كبير وأصدر منتجاتى للعالم كله".


صندوق ملون بألوان طبيعية
صورة أخرى من قطع أثاث ملون بألوان طبيعية
صورة أقرب
قطع من عمل هايدى
صورة أخرى من قطعة ملونة بألوان هايدى



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