هايدى ابتكرت ألوان طلاء جدران من مواد طبيعية.. عشان تحافظ على البيئة
التاريخ
9/3/2023 9:20:57 AM
(MENAFN- Youm7) اتجه العالم منذ فترة طويلة لتطبيق إعادة التدوير للحفاظ على البيئة، فذهبت بعض العلامات التجارية في تصميم ملابس من مواد بيئية وكذلك بعض شركات المشروبات والأغذية، وأصبحت ترشد عملاءها بأفكار لإعادة تدوير عبوات منتجاتها بدلاً من إلقائها فى القمامة، وغيرها من الشركات والمصانع التي أصبحت تستخدم مواد صديقة للبيئة، ما شجع هايدي حسين في تصنيع ألوان طلاء الجدران من مواد طبيعية للحفاظ على البيئة من التلوث. حب هايدى للألوان والديكور بدأ من الطفولة
تحدثت هايدى حسين خريجة كلية الآداب قسم علم نفس، لـ"اليوم السابع"عن اتجاهها لتصنيع ألوان طلاء جدران من مواد طبيعية، حيث قالت: "أنا بعشق الفن من طفولتى وكمان بحب الديكور وبعد فترة من حوالى أربع سنين، استهوانى فن التعتيق وسافرت روسيا اتعلمت هناك وحصلت على شهادة مدرب معتمد لتعليم الفنون، واستهوانى التعتيق أكتر وحصلت على كورس تانى أونلاين مع فنان إيطالى بيستخدم النوع ده من الطلاء وهو طلاء مصنوع من اللبن وبعض المعادن الطبيعية ودى خلطة القدماء المصريين كانوا بيطبقوها فى الرسم على الجدران".
تلوين هايدى هايدى تصنع طلاء من اللبن والمعادن
وتابعت: "بستخدم تيمبرا البيض واللبن "طلاء الحليب"، وهو دهان طبيعي مصنوع من بروتين اللبن وبعض المعادن والبيجمنت الطبيعى
ده بيعمل نوع من الدهانات بيساعد على إعطاء شكل عتيق للقطع بعد تلوينها، وميزة النوع ده من الدهانات إنه أكثر متانة وقوة وكمان صديق للبيئة وغير سام، وفى أوروبا وأمريكا حاليا متجهين لاستخدام النوع ده من الدهانات للحفاظ على البيئة من التلوث".
تمثال ملون بألوان طبيعية هايدى تحلم بتأسيس "براند" عالمي
وعن أحلامها التي تحلم بتحقيقها في المستقبل، قالت: "نفسي يكون عندى براند كبير وأصدر منتجاتى للعالم كله".
صندوق ملون بألوان طبيعية
صورة أخرى من قطع أثاث ملون بألوان طبيعية
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قطع من عمل هايدى
صورة أخرى من قطعة ملونة بألوان هايدى
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