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نساء 3 أبراج حظهن قليل فى الحب.. الأسد بسبب شخصيتها والسرطان عيبها السيطرة

9/3/2023 9:20:57 AM
(MENAFN- Youm7) الارتباط حظ والحظ أحداث خارج توقعتنا، قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية، ووفقًا لما أشارت إليها مايا ناجي خبيرة الأبراج يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية أبرز الأبراج في النساء التي لم يكن معهم الحظ في الارتباط وعند اختيارهم للرجال.


أبراج ملهمش حظ في الحب أبراج نسائية الرجالة بتهرب منهم أنثى برج الأسد

تتصف أثني برج الأسد بالعديد من الصفات الإيجابية لكونها شخصية جذابة وقوة على قدر كبير جدًا من تحمل المسؤولية،لكن بالرغم من كم الصفات الطيبة لكنها غير موفقة في الارتباط ودائمًا يهرب الرجال منها، خوفًا من قوتها فالرجل دائمًا يحب أن يشعر أنه القوي الوحيد في العلاقة والمسيطر، فعندما يشعر أنها أمراة قوية
يبدأ في الهروب منها، بالإضافة إلى انها شديدة العصبية وترفض الأمر
من أي شخص أيًا كان مقدره حبه له، أيضًا يشعر الرجل بأنها شخصية ليس لها عزيز أو غالي، وقد تطلب الانفصال في أي خلاف.

أنثي برج الثور

انثي برج الثو من الشخصيات الطيبة التي تتصف بعدد كبير من الصفات الإيجابية فهي تشبه أنثي الأسد في العديد من الصفات خاصة في قوة الشخصية، يهرب منها الرجال بسبب العند الشديد فأنثي الثور عنيدة بقوة وكثيرة الجدال
حتي لو لم تكن على حق.

أثني برج السرطان

بالرغم من المميزات العديدة في أنثي برج السرطان لكن ليس له حظ بالحب، ودائمًا يهرب منها الرجال قبل بداية العلاقة، فهي شخصية مسيطرة
وعاشقة للانتقام وترفض التسامح، دائمًا يشعر الرجل معها بحالة من عدم الأمان بسبب كثرة شكوكها فيه، ومراقبتها له بشكل مستمر يتسبب في شعوره بأنه محاط
بشخص يقيد حريته، فبعض الرجال تكره هذا السلوك فتبدأ بالهروب.

أبراج نسائية تهرب منهم الرجال في العلاقات العاطفية



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