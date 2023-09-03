نساء 3 أبراج حظهن قليل فى الحب.. الأسد بسبب شخصيتها والسرطان عيبها السيطرة
التاريخ
9/3/2023 9:20:57 AM
(MENAFN- Youm7) الارتباط حظ والحظ أحداث خارج توقعتنا، قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية، ووفقًا لما أشارت إليها مايا ناجي خبيرة الأبراج يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية أبرز الأبراج في النساء التي لم يكن معهم الحظ في الارتباط وعند اختيارهم للرجال.
أبراج ملهمش حظ في الحب أبراج نسائية الرجالة بتهرب منهم أنثى برج الأسد
تتصف أثني برج الأسد بالعديد من الصفات الإيجابية لكونها شخصية جذابة وقوة على قدر كبير جدًا من تحمل المسؤولية،لكن بالرغم من كم الصفات الطيبة لكنها غير موفقة في الارتباط ودائمًا يهرب الرجال منها، خوفًا من قوتها فالرجل دائمًا يحب أن يشعر أنه القوي الوحيد في العلاقة والمسيطر، فعندما يشعر أنها أمراة قوية أنثي برج الثور
يبدأ في الهروب منها، بالإضافة إلى انها شديدة العصبية وترفض الأمر
من أي شخص أيًا كان مقدره حبه له، أيضًا يشعر الرجل بأنها شخصية ليس لها عزيز أو غالي، وقد تطلب الانفصال في أي خلاف.
انثي برج الثو من الشخصيات الطيبة التي تتصف بعدد كبير من الصفات الإيجابية فهي تشبه أنثي الأسد في العديد من الصفات خاصة في قوة الشخصية، يهرب منها الرجال بسبب العند الشديد فأنثي الثور عنيدة بقوة وكثيرة الجدال أثني برج السرطان
حتي لو لم تكن على حق.
بالرغم من المميزات العديدة في أنثي برج السرطان لكن ليس له حظ بالحب، ودائمًا يهرب منها الرجال قبل بداية العلاقة، فهي شخصية مسيطرة
وعاشقة للانتقام وترفض التسامح، دائمًا يشعر الرجل معها بحالة من عدم الأمان بسبب كثرة شكوكها فيه، ومراقبتها له بشكل مستمر يتسبب في شعوره بأنه محاط
بشخص يقيد حريته، فبعض الرجال تكره هذا السلوك فتبدأ بالهروب.
أبراج نسائية تهرب منهم الرجال في العلاقات العاطفية
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