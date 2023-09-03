قد تكون لدى بعض الأطفال مخاوف من المجهول، خاصة إذا ذهبوا لمبنى جديد أو منطقة تعليمية جديدة، وقد يشعر الطفل بالقلق بشأن تكوين صداقات أو مخاوف بشأن عبئ المذاكرة، وما تتطلب من مهارات اللزمة لتحصيل المنهج.

في كثير من الأحيان يشعر الطفل بالقلق والتوتر مع بداية العام الدراسى الجديد نتيجة تجارب الطفل مع المتنمرين، وكانت الإجازة تعتبر راحة له من السلوكيات الخاطئة والتعليقات الجارحة التي كان يراها حوله في الفصل الدراسى، ولهذا قد يشعر الطفل بالتوتر والرهبة من أنه سيمر بنفس التجارب من جديد.

قد يشعر الطفل بالإحراج من الاختلافات المتعلقة بالمظهر، خاصة إذا كان يعاني من تغير في الوزن أو بدأ ارتداء نظارات طبية خلال فترة الإجازة، أو أصبح لديه حب الشباب.

يوجد بعض الأشياء التي قد تصيب الطفل بالتوتر مثل خلافه مع صديقه المقرب، أو الانقطاع عن فريق رياضى، أو التعامل مع بيئة تعليمية جديدة.

يجب على كل أم عدم تجاهل قلق ابنها، ويجب معرفة متى يشعر الطفل بالقلق.

يشكو من آلام المعدة

يكون مضطرب ومتململ

عنده تغيرات في عادات الأكل والنوم

التحدث عن الأفكار السلبية أو القلق

ينزعج ويغضب بسرعة

لديه نوبات من البكاء المستمر

- أفضل طريقة لعلاج التوتر والقلق هو جعل الطفل يتحدث عما يزعجه، والاستماع له دون حكم، وقد يكون التعبير عن مشاعر الطفل، هو ما يحتاجه الطفل ليشعر بالتحسن.

- ويمكن مساعدة الطفل على أن يكون أكثر تأقلم مع الروتين الجديد والجواء غير المألوفة له، من خلال التحدث عن توقعاته ورؤيته لها.

- بالنسبة للطالب المبتدئ يمكن مساعدته عن طريق تذكيره بما يجعل الذهاب للمدرسة أمر جيد له عن طريق الأشياء التي يشارك فيها في المدرسة، ويلعب خلالها، وقضاء الوقت مع الأصدقاء واللعب في ملعب المدرسة، أو الصالة الرياضية، وفصل الفنون الجميلة والرسم هنالك والتلوين.

- يمكن إخبار الطفل أنه ليس بمفرده من يشعر بالقلق ولكن الأطفال الآخرين يشعرون بالقلق أيضًا والتوتر، وإذا كان يشعر بالقلق نتيجة أنه لم يرهم منذ فترة، فيمكن ترتيب موعد للعب مع أصدقائه، والمساعدة مع إعادة الاتصال بينهم.







