وعلى الرغم من ذلك فهناك البعض من يخلط بين الحزن وبين الاكتئاب، ولذلك يستعرض "اليوم السابع" مع استشاري الصحة النفسية الدكتورة سلمى أبو اليزيد لـ"اليوم السابع" الفرق بين الحزن والاكتئاب وكيفية دعم الشخص الذي يمر بهما.

الحزن هو واحد من أعراض الاكتئاب ، ولكنه ليس اضطرابًا اكتئابيًا، فالاكتئاب يؤثر على مشاعر الشخص وتفكيره وسلوكه وسلامته الجسدية والنفسية، والتي لا يستطيع السيطرة عليه، أما الحزن فهو عرض طبيعي يتأثر به أي شخص وتظهر عليه أعراض مثل البكاء أو الوحدة وذلك لفترة قصيرة ثم يعود مرة أخرى لحياته الطبيعية.

أما الشخص المكتئب فقد يعاني من فقدان الاهتمام بكل ما حوله، وصعوبة في النوم وعدم القدرة على تناول الطعام، بالإضافة إلى التفكير في الموت أو الانتحار، وعلى الرغم من أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب غالبا ما يخفون أعراضهم عن المحيطين بهم، إلا أن هناك بعض العلامات التي تجعلك تعرف ما إذا كان هذا الشخص يعاني من الاكتئاب أم لديه مشكلات جعلته حزينًا.

وأوضحت استشاري الصحة النفسية بعضًا من تلك الأعراض منها، اكتساب أو خسارة الوزن بشكل لا يمثل شخصيته، وتلاحظ أنه أصبح نادرًا ما يتفاعل مع المشاكل حوله، أو تجده من أقل الضغوط يبكي ويصرخ دون أن يستطيع التوقف، وقد تشعر بأنه شخص مخدر.

الشخصية الحزينة كما أوضحت استشاري الصحة النفسية يمر بفترة حزن نتيجة حدث ما أو موقف تعرض له، وهذا الأمر يجب أن يدعم حتى لا يدخل هذا الشخص في مرحلة اكتئاب، وذلك بالتحدث معه لفترة كبيرة ومعرفة أسباب حزنه ومحاولة حل المشكلة إذا أمكن.

أما الشخصية المكتئبة فيجب وضع خطة للتعامل معه، مع عدم اقتحام خصوصيته أو التحدث في الأمر بشكل مباشر، وعدم إبداء النصيحة بأسلوب فج يجعله ينفر منك، مع الاعتماد على فعل كل الأشياء التي يحبها ويفضلها لكي يشعر بأن له مكانه كبيرة عندك.