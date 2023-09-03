قواعد إتيكيت شرب القهوة.. استخدام الكوب المناسب والشرب ببطء ضروري
التاريخ
9/3/2023 9:20:57 AM
(MENAFN- Youm7) القهوة لها عشاق من جميع أنحاء العالم، لمذاقها الرائع ونكهتها المميزة ورائحتها الذكية، ولمن يحب تناول القهوة يوجد طريقة لكيفية شربها بشكل صحيح، فكل شيء له إتيكيت ويجب معرفته حتى يتسنى الالتزام بها خاصة في المناطق العامة أو عند استقبال الضيوف، ولمعرفة ذلك يمكن متابعة التقرير التالى، وفقًا لموقع "caffeaiello".
آداب تقديم القهوة في المنزل
القهوة
- في المنزل يجب عند تقديم القهوة للضيوف أن يتم تقديمها بواسطة المضيف، مع تقديم فنجان القهوة مع الطبق الخاص به.
- لا يتم تقديم كل فنجان قهوة على حدة من على الطاولة، ولكن يجب تقديم القهوة كلها من على صينية تحمل كل الأكواب مع الصحن وملعقة صغيرة للضيوف.
- يجب تقديم القهوة بشكل مباشر من ماكينة صنع القهوة، ويجب أن تكون خالية من أي بقع أو علامات، وبعد الانتهاء من تناول القهوة يمكن وضع الأكواب الفارغة على صينية وحملها مرة واحدة وإرجاعها إلى المطبخ.
قواعد إتيكيت شرب القهوة خارج أو داخل المنزل يفضل استخدام الكوب المناسب
قهوة
يُفضل استخدام الكوب الصغير والمعقّم للقهوة السوداء، في حين يمكن استخدام الأكواب الأكبر للقهوة مع الحليب. حمل الكوب بشكل صحيح
عند حمل الكوب، قم بمسكه بطريقة صحيحة من المقبض بأصابعك الأربعة، واترك إبهامك في الجزء العلوي من المقبض، تجنب مسك الكوب من الجزء العلوي أو الجدران الجانبية للكوب. شرب القهوة ببطء
حاول أن تشرب القهوة ببطء وبتمتع، ولا تتعجل في شربها، قم بأخذ أنفاس عميقة واستمتع بنكهة القهوة. تجنب الشرب بصوت عالٍ
يجب تجنب إصدار أصوات مزعجة أثناء شرب القهوة، مثل التصفير أو الشرب بصوت عالٍ، حافظ على هدوءك وأدبك أثناء تناول القهوة.
لا يجب رفع الملعقة الصغيرة إلى الفم بشكل نهائي، ولا يجب تركها داخل الفنجان، حتى بعد الانتهاء من تناول فنجان القهوة، ويجب إعادته إلى المكان الذى تم الحصول عليه على الجانب الأيمن من الصحن.
قهوة
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