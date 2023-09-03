

القهوة

- في المنزل يجب عند تقديم القهوة للضيوف أن يتم تقديمها بواسطة المضيف، مع تقديم فنجان القهوة مع الطبق الخاص به.

- لا يتم تقديم كل فنجان قهوة على حدة من على الطاولة، ولكن يجب تقديم القهوة كلها من على صينية تحمل كل الأكواب مع الصحن وملعقة صغيرة للضيوف.

- يجب تقديم القهوة بشكل مباشر من ماكينة صنع القهوة، ويجب أن تكون خالية من أي بقع أو علامات، وبعد الانتهاء من تناول القهوة يمكن وضع الأكواب الفارغة على صينية وحملها مرة واحدة وإرجاعها إلى المطبخ.



قهوة



يُفضل استخدام الكوب الصغير والمعقّم للقهوة السوداء، في حين يمكن استخدام الأكواب الأكبر للقهوة مع الحليب.

عند حمل الكوب، قم بمسكه بطريقة صحيحة من المقبض بأصابعك الأربعة، واترك إبهامك في الجزء العلوي من المقبض، تجنب مسك الكوب من الجزء العلوي أو الجدران الجانبية للكوب.

حاول أن تشرب القهوة ببطء وبتمتع، ولا تتعجل في شربها، قم بأخذ أنفاس عميقة واستمتع بنكهة القهوة.

يجب تجنب إصدار أصوات مزعجة أثناء شرب القهوة، مثل التصفير أو الشرب بصوت عالٍ، حافظ على هدوءك وأدبك أثناء تناول القهوة.

لا يجب رفع الملعقة الصغيرة إلى الفم بشكل نهائي، ولا يجب تركها داخل الفنجان، حتى بعد الانتهاء من تناول فنجان القهوة، ويجب إعادته إلى المكان الذى تم الحصول عليه على الجانب الأيمن من الصحن.



