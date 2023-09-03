



التنمية الصناعية: 50 مليون دولار استثمارات نمساوية لإنتاج ألواح خشبية وأرضيات







صرح المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعي بان حزمة الحوافز الجديدة التى وجه بها فخامة رئيس الجمهورية،

مؤخرا لدعم المشروعات الصناعية، من تيسيرات وإعفاءات كبيرة والتوسع في منح الرخصة الذهبية لكافة المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلي، سيكون لها عظيم الاثر في احداث نقلة نوعية غير مسبوقة في معدلات النمو الصناعي وتدفق رؤوس الاموال محليا وعالميا

للسوق المصري الفترة القادمة.





جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الهيئة مع وفد شركة نمساوية كبرى (كرونوسبان) بمقر الهيئة لبحث طلب الشركة لإقامة مصنع جديد لإنتاج الالواح الخشبية و الأرضيات وأخشاب الـ MDF باستثمارات مبدئية تقدر بـ ٥٠ مليون دولار، وذلك بحضور جورج كرن المستشار التجارى بالسفارة النمساوية، الدكتورة أوانا بوديا

الرئيس التنفيذي لشركة كرونوسبان والسيد زياد لجمي رئيس المبيعات بالشركة والسيد دانييل سيبريان مدير التطوير بالشركة، والمهندس أشرف رأفت مستشار رئيس الهيئة .

"الإسكان" تقرر حزمة من التيسيرات لقطع الأراضى السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد







وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح حزمة من التيسيرات والضوابط لقطع الأراضى السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد (فيلات – عمارات) بالمدن الجديدة، حيث أكد وزير الإسكان أن ذلك فى إطار حرص واهتمام الهيئة بالتيسير على المواطنين، وتمكينهم من بناء مسكنهم الخاص، والإسراع بمعدلات تنمية المدن الجديدة.





وأشار وزير الإسكان، إلى أن موافقة مجلس إدارة الهيئة، تضمنت عدة بنود، أولها، يتعلق بضوابط إثبات الجدية، حيث يتم اعتبار تنفيذ دور أرضى (كحد ادنى)، وإنهاء تشطيب الواجهات الخارجية المنفذة، وتنفيذ الأسوار المحيطة بالقطعة، وتشطيبها داخليا وخارجيا، إثباتاً للجدية بتلك القطعة وتنفيذاً للمبنى، (دون المطالبة بمقابل مدة عند استكمال الأعمال المقررة لقطعة الأرض)، وعلى ألا يتم إدخال المرافق النهائية للدور الأرضى وجميع الأدوار إلا حال إنهاء تشطيب الواجهات الخارجية والأفنية والأجزاء المشتركة بتلك الأدوار، وطبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وطبقا للقواعد.





سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت فى مصر يسجل 2210 جنيهات







تشهد أسعار الذهب مستهل تداولات اليوم السبت استقرار ملحوظ عند 2210 جنيها للجرام من عيار 21 رغم حدوث ارتفاع في سعر الذهب عالميًا إلى مستويات 1940 دولار للأوقية.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2526 جنيها.





عيار 21 يسجل 2210 جنيهات.





عيار 18 يسجل 1894 جنيها .





الجنيه الذهب 17680 جنيها.





الذهب في البورصة العالمية

استطاعت أسعار الذهب أن تنهي تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، لتزيد فرص صعود الذهب خلال الفترة القادمة بالرغم من عدم وضوح المشهد في الاقتصاد الأمريكي بعد تقرير الوظائف الذي قدم بيانات مختلطة لم تساعد السوق على تحديد اتجاه واضح.





غرفة القاهرة التجارية: طفرة تنموية واقتصادية كبيرة في مصر تشجع على الاستثمار









أكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء حوافز للصناعة يعد دعما حقيقيا للاقتصاد القومي، وأن مصر شهدت طفرة تنموية كبيرة واستثنائية

في الفترة الأخيرة علي كافة الاصعدة سواء الاقتصادية أو المجتمعية والعلاقات الخارجية والبنية التحتية الضخمة التي حدثت في مصر المشجعة علي الاستثمار والمشروعات القومية في القطاعات المختلفة.





ووجه رئيس الغرفة التجارية في بيان له اليوم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي

والحكومة علي الجهود في مختلف الاتجاهات والسعي الدائم الي الدعم الاقتصادي والمجتمعي، وكذلك تهيئة مناخ الاستثمار في البلاد