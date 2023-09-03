وأكد نائب المدير العام بوجام، خلال حدثين لاحقين، على ضرورة التعاون الدولي والدور المحوري لمنظمة التجارة العالمية في مساعدة هذه الجهود، لافتا

في افتتاح المؤتمر الخامس للجودة في الصين، والذي ركز على موضوع التعاون في التعافي الاقتصادي، "إن البنية التحتية عالية الجودة تدعم مرونة التجارة العالمية من خلال بناء الثقة والحفاظ عليها عبر سلاسل القيمة".



وأضاف: "إن الاستثمار في سلاسل التوريد الفعالة يعد أحد الأدوات المهمة لدعم المرونة". وتشكل البنية التحتية عالية الجودة أهمية مركزية لأنها تعمل على تعزيز الثقة بين الشركاء التجاريين وتسهل التعاون بين القطاع الخاص بحسب ما نشره الموقع الرسمي للمنظمة.

وتشير البنية التحتية للجودة إلى نظام المنظمات (العامة والخاصة)، والسياسات، والإطار القانوني والتنظيمي ذي الصلة، والممارسات اللازمة لدعم وتعزيز الجودة والسلامة والسلامة البيئية للسلع والخدمات والعمليات. وهذه البنية التحتية ضرورية للتشغيل الفعال للأسواق المحلية، والاعتراف الدولي بها مهم لتمكين الوصول إلى الأسواق الخارجية.

وتسمح المعايير الدولية لسلاسل التوريد "بالتحدث" مع بعضها البعض، فهي تعمل عبر الحدود، تمامًا مثل اللغة المشتركة. بالإضافة إلى ضمان التوافق بين المكونات والمنتجات النهائية، فإن المعايير تلتقط أفضل الممارسات للسلامة والجودة والكفاءة. فعندما تلبي السلع الوسيطة في دولة ما المعايير الدولية، يصبح بوسع المصنعين في أماكن أخرى دمجها بسلاسة في المنتجات النهائية، وهو ما من شأنه أن يعزز الثقة ويخفض التكاليف.

من خلال لفت الانتباه إلى الوثيقة الختامية للاجتماع الأخير لوزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين، أكد دي دي جي باوجام على أهمية الاتصال وتحسين عمليات سلسلة التوريد من خلال وسائل مختلفة، من البنية التحتية اللوجستية والاتصالات إلى الجمارك وتكنولوجيا المعلومات.

وفيما يتعلق بالمناخ، أشار دي جي باوجام إلى أن مناقشات منظمة التجارة العالمية بشأن إزالة الكربون شملت أصحاب المصلحة من قطاعات مثل الحديد والصلب. وشددت هذه التوصيات على ضرورة وضع معايير شفافة ومتسقة، وتسهيل التحول إلى حلول منخفضة الكربون. وفي مجال الاقتصاد الرقمي، بحث المسؤولون في منظمة التجارة العالمية مؤخرًا في عدة مواضيع، بما في ذلك الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

وقال دي جي باوجام للمشاركين إن الكثير من هذا التعاون يتم في إطار العمل المنتظم لمنظمة التجارة العالمية. وشدد على أن الحل لهذه التحديات هو المزيد من التعاون وليس التقليل منه. وفي الواقع، أقرت الوثيقة الختامية لمجموعة العشرين الأخيرة بأهمية الحوار التنظيمي الفعال للحد من الاختلافات التنظيمية، وأعربت على وجه التحديد عن الالتزام بتكثيف التعاون في لجان منظمة التجارة العالمية المعنية بالمعايير الصحية ومعايير الصحة النباتية والحواجز الفنية أمام التجارة.