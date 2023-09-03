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انتهاء 68%.. وزيرة الثقافة تتفقد مشروع مبنى مستشفى أكاديمية الفنون بالهرم

9/3/2023 9:20:55 AM
(MENAFN- Youm7) تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني ، وزيرة الثقافة، مشروع مستشفى أكاديمية الفنون بالهرم، للوقوف
على المراحل التي تم الانتهاء منها، ونسبة تنفيذ مراحل المشروع والتي بلغت قرابة 68%، وآليات سير العمل، والتي تتم طبقًا لكود وزارة الصحة للمستشفيات.

وتفقدت وزيرة الثقافة، المبنى الرئيسي والذي يتكون من طابق أرضي، إضافة إلى 10 أدوار متكررة، والسطح، ومبنى العيادة الخارجية، ويقع مبنى المستشفى داخل حرم أكاديمية الفنون بالهرم بإجمالي مسطح 19800 متر مربع، ومساحة الدور المتكرر 1400 متر مربع، ومساحة الدور الأرضي 3600 متر مربع.

ومن المقرر أن تتكون المستشفى من 110 أسرة غرف مرضى، 10 أجنحة، 5 غرف عزل، 11 سريرًا للغسيل الكلوي، 13 سريرًا لاستقبال الطوارئ، غرفة قسطرة، 23 سريرًا للعناية المركزة، 8 حضانات، 8 أسرة عناية مركزة للأطفال.


الدكتورة نيفين الكيلاني الثقافة تتفقد مشروع مستشفى أكاديمية الفنون بالهرم



نيفين الكيلاني الثقافة تتفقد مشروع مستشفى أكاديمية الفنون بالهرم



وزيرة الثقافة تتفقد مشروع مستشفى أكاديمية الفنون بالهرم



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