انتهاء 68%.. وزيرة الثقافة تتفقد مشروع مبنى مستشفى أكاديمية الفنون بالهرم
التاريخ
9/3/2023 9:20:55 AM
(MENAFN- Youm7) تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني ، وزيرة الثقافة، مشروع مستشفى أكاديمية الفنون بالهرم، للوقوف
على المراحل التي تم الانتهاء منها، ونسبة تنفيذ مراحل المشروع والتي بلغت قرابة 68%، وآليات سير العمل، والتي تتم طبقًا لكود وزارة الصحة للمستشفيات.
وتفقدت وزيرة الثقافة، المبنى الرئيسي والذي يتكون من طابق أرضي، إضافة إلى 10 أدوار متكررة، والسطح، ومبنى العيادة الخارجية، ويقع مبنى المستشفى داخل حرم أكاديمية الفنون بالهرم بإجمالي مسطح 19800 متر مربع، ومساحة الدور المتكرر 1400 متر مربع، ومساحة الدور الأرضي 3600 متر مربع.
ومن المقرر أن تتكون المستشفى من 110 أسرة غرف مرضى، 10 أجنحة، 5 غرف عزل، 11 سريرًا للغسيل الكلوي، 13 سريرًا لاستقبال الطوارئ، غرفة قسطرة، 23 سريرًا للعناية المركزة، 8 حضانات، 8 أسرة عناية مركزة للأطفال.
الدكتورة نيفين الكيلاني الثقافة تتفقد مشروع مستشفى أكاديمية الفنون بالهرم
نيفين الكيلاني الثقافة تتفقد مشروع مستشفى أكاديمية الفنون بالهرم
وزيرة الثقافة تتفقد مشروع مستشفى أكاديمية الفنون بالهرم
MENAFN03092023000132011024ID1107000504
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