نيفين الكيلاني: أكاديمية الفنون تمثل منارة تعليمية متفردة في الوطن العربى
التاريخ
9/3/2023 9:20:55 AM
(MENAFN- Youm7) سلمت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون شهادات التخرج لطلبة الدفعة الرابعة للمدرسة العربية للسينما والتليفزيون عن بُعد، والبالغ عددهم
24 خريجًا، والتي تُعد الدفعة الأولى بعد انتقال تبعية المدرسة من صندوق التنمية الثقافية لأكاديمية الفنون.
وقالت وزيرة الثقافة: إن أكاديمية الفنون تمثل منارة تعليمية متفردة في مصر والوطن العربى، بما تقدمه من خدمات تعليمية وأكاديمية بمجالات الثقافة والفنون المتعددة، وتفتح بها آفاقًا جادة لتخريج أجيال من المبدعين القادرين على صون هويتنا التراثية والحضارية"، وهنأت خريجي المدرسة وحثتهم على بذل المزيد من النجاحات، والسعي المتواصل لتطوير قدراتهم الإبداعية، ليصبحوا من خلالها إضافة فاعلة ومؤثرة بمجالات الفنون والثقافة المتعددة.
جدير بالذكر، أن المدرسة العربية للسينما والتليفزيون ـ التابعة لأكاديمية الفنون ـ تقوم بتعليم فنون السينما و التليفزيون عن بعد
للناطقين باللغة العربية في جميع أنحاء العالم، حيث قامت بتأسيسها الدكتورة منى الصبان، وتهدف "المدرسة العربية للسينما والتليفزيون" إلى توفير الفرصة لمحبي هذه الفنون للحصول على تعليم
متخصص في مجالات السيناريو، الإخراج، التصوير، المونتاج، الصوت، الإنتاج، الديكور، الرسوم المتحركة، حيث يتم شرح هذه المناهج باستعمال الوسائط المتعددة.
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