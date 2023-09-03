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نيفين الكيلاني: أكاديمية الفنون تمثل منارة تعليمية متفردة في الوطن العربى

9/3/2023 9:20:55 AM
(MENAFN- Youm7) سلمت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون شهادات التخرج لطلبة الدفعة الرابعة للمدرسة العربية للسينما والتليفزيون عن بُعد، والبالغ عددهم
24 خريجًا، والتي تُعد الدفعة الأولى بعد انتقال تبعية المدرسة من صندوق التنمية الثقافية لأكاديمية الفنون.

وقالت وزيرة الثقافة: إن أكاديمية الفنون تمثل منارة تعليمية متفردة في مصر والوطن العربى، بما تقدمه من خدمات تعليمية وأكاديمية بمجالات الثقافة والفنون المتعددة، وتفتح بها آفاقًا جادة لتخريج أجيال من المبدعين القادرين على صون هويتنا التراثية والحضارية"، وهنأت خريجي المدرسة وحثتهم على بذل المزيد من النجاحات، والسعي المتواصل لتطوير قدراتهم الإبداعية، ليصبحوا من خلالها إضافة فاعلة ومؤثرة بمجالات الفنون والثقافة المتعددة.

جدير بالذكر، أن المدرسة العربية للسينما والتليفزيون ـ التابعة لأكاديمية الفنون ـ تقوم بتعليم فنون السينما و التليفزيون عن بعد
للناطقين باللغة العربية في جميع أنحاء العالم، حيث قامت بتأسيسها الدكتورة منى الصبان، وتهدف "المدرسة العربية للسينما والتليفزيون" إلى توفير الفرصة لمحبي هذه الفنون للحصول على تعليم
متخصص في مجالات السيناريو، الإخراج، التصوير، المونتاج، الصوت، الإنتاج، الديكور، الرسوم المتحركة، حيث يتم شرح هذه المناهج باستعمال الوسائط المتعددة.


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