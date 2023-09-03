توصلت دراسة أمريكية جديدة إلى أن البشر ربما كانوا على وشك الانقراض منذ ما يقرب من مليون عام، حيث ظل عدد سكان العالم عند نحو 1300 نسمة فقط لأكثر من 100 ألف عام.

وأضاف الباحثون أن هذا ربما لعب دورًا رئيسيًا فى تطور الإنسان الحديث وأقرب أقربائه المنقرضين، وهم إنسان النياندرتال ذو الحواجب الكثيفة والدينيسوفان الغامض.

وأشارت الأبحاث السابقة إلى أن الإنسان الحديث نشأ منذ نحو 300 ألف سنة فى أفريقيا، ومع وجود عدد قليل جدًا من الحفريات التى تعود إلى ذلك الوقت تقريبًا، لا يزال الكثير غير مؤكد حول كيفية تطور السلالة البشرية قبل ظهور الإنسان الحديث.

ولمعرفة المزيد عن الفترة القريبة من تطور الإنسان الحديث، قام العلماء بدراسة الجينوم لأكثر من 3150 إنسانًا حديثًا من 10 مجموعات سكانية أفريقية و40 مجموعة غير أفريقية، فطوروا أداة تحليلية جديدة لاستنتاج حجم المجموعة التي تشكل أسلاف الإنسان الحديث من خلال النظر في تنوع التسلسل الجيني الذي يظهر في أحفادهم.

وتشير البيانات الجينية إلى أنه منذ ما بين 813.000 و930.00 سنة مضت، واجه أسلاف الإنسان الحديث "عنق زجاجة" شديدًا، حيث فقدوا نحو 98.7% من أعدادهم المتكاثرة.

وقال وانججي هو، المؤلف الرئيسي للدراسة في كلية إيكان للطب في ماونت سيناي بمدينة نيويورك، لموقع Live Science: "لقد عانى أسلافنا من عنق الزجاجة السكاني الشديد لفترة طويلة جدًا لدرجة أنهم واجهوا خطرًا كبيرًا للانقراض".

وقال كريس سترينجر، عالم الحفريات في متحف التاريخ الطبيعي في لندن والذي لم يشارك في الدراسة الجديدة، لموقع Live Science: "الحجم السكاني المقدر لنسب أسلافنا صغير، ومن المؤكد أنه كان سيقربهم من الانقراض".

ولاحظ العلماء أن هذا الانهيار السكاني تزامن مع البرودة الشديدة التي أدت إلى ظهور الأنهار الجليدية، وانخفاض درجات حرارة سطح المحيط، وربما فترات الجفاف الطويلة في أفريقيا وأوراسيا.

ولا يزال العلماء لا يعرفون كيف أثر هذا التغير المناخي على البشر لأن الحفريات البشرية كانت متناثرة نسبيًا خلال هذا الوقت، ربما بسبب انخفاض عدد السكان.

ظل معظم العلماء حتى عام 2021 يعتقدون أن الإنسان الحديث وصل لأول مرة إلى أوروبا منذ حوالي 42000 عام، لكن مشروعًا بحثيًا في عام 2022 قدم دليلاً على موجة مبكرة من المهاجرين احتلوا الأراضي الأوروبية قبل 54000 عام.

وأوضح المشروع البحثى، أن أقدم القطع الأثرية المؤكدة المرتبطة بالإنسان الحديث في أوروبا عبارة عن عدة أسنان تم العثور عليها في بلغاريا وإيطاليا ويرجع تاريخها إلى حوالي 40.000 سنة قبل الميلاد، وكشف العديد من علماء الآثار أنه

تم العثور على سن في وادي الرون في جنوب فرنسا ينتمي إلى إنسان حديث عاش قبل 54000 عام، وفقا لما ذكره موقع ancient-origins.



كما يعتقد الباحثون أن بلاد الشام كانت مدخلًا رئيسيًا لأول البشر الذين غادروا إفريقيا لاستكشاف الأراضي البعيدة ، مما يعني أن الأشخاص الذين استقروا في بلاد الشام منذ عشرات الآلاف من السنين ربما كانوا على صلة مباشرة بمهاجرين بشريين آخرين استمروا في التنقل حتى وصلوا إلى أوروبا.

ولاختبار هذه الفرضية ، قرر أحد المشاركين فى الورقة البحثية مقارنة القطع الأثرية الحجرية المكتشفة في بلاد الشام مع تلك المكتشفة في أوروبا ، لمعرفة ما إذا كان هناك تشابه كبير.



وأفادت الورقة البحثية، أن من تحليل الأدوات الحجرية التى تم العثور عليها، تبين أن صناعة تلك القطع الأثرية مرت بثلاث عصور ترجع تاريخها إلى ما يقرب من 54000 و 45000 و 42000 عام، وهذا يعنى أن المهاجرين وصلوا أولاً إلى بلاد الشام ثم إلى أوروبا لاحقًا في ثلاث موجات منفصلة ، على مدار ما يقرب من 12000 عام.